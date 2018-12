Algérie: Ligue de la CAF/CSC-Vipers SC (1-0) - Une victoire et des regrets pour les constantinois

Constantine — Le CS Constantine a battu vendredi au stade du chahid Hamlaoui les ougandais du Vipers SC par 1 but à 0 (score acquis à la mi-temps), en 1/16 de finale aller de la Ligue des champions africains de football.

Il ne fait aucun doute que la victoire remportée par le CSC lors de ce 1/16 de finale aller de la ligue des champions de la CAF a laissé beaucoup de regrets tant les coéquipiers de Zaâlani auraient pu repartir avec un score final nettement plus avantageux leur permettant d'entrevoir la deuxième manche plus sereinement.

Boosté par la présence d'un nouveau coach sur le banc de touche, les constantinois ont entamé la partie pied au plancher dominant largement leurs adversaires avant de trouver le chemin des filets à la 13' par Beldjilali qui parviendra à convertir en but, une balle mal repoussée par le gardien Ssekagya.

Une réalisation méritée qui aura pour effet de mettre le CSC en confiance et de faire douter les joueurs du Vipers Sc qui ne s'attendaient surement pas un encaisser dès les premières minutes de jeu et se contenteront de contenir les assauts adverses tout le reste de la première mi-temps.

Maîtres de l'entrejeu, les vert et noir entament la deuxième mi-temps avec le même état d'esprit se procurant plusieurs occasions de scorer notamment par l'intermédiaire de Djabout qui ruminera longtemps son raté de la 56'.

Après cela les ougandais ont décidé d'être plus entreprenants dans le jeu se créant coups sur coups trois occasions de but dont la plus dangereuse reste la tête de Sserunkuma passée à quelques centimètres du montant gauche de Rahmani. L'entrée de Abid à un quart d'heure de la fin du coté du CSC n'apportera rien au tableau d'affichage.

S'ils veulent accéder à la phase de poule de la plus prestigieuses compétition continentale, Lamri et ses camarades devront faire preuve d'un peu plus de réalisme au match retour, prévu dans une semaine à Wakiso.