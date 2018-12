Congo-Brazzaville: Littérature - Joséphine Loppy signe " Les étincelles d'un amour interdit "

Publié en version électronique par les Editions L'Harmattan, en novembre dernier, l'ouvrage de quatre-vingt-seize pages relate l'histoire d'une jeune fille, Lizzie Anne, qui a vécu une vie heureuse dans son enfance jusqu'à son adolescence mais a été influencée dans son choix amoureux par ses géniteurs.

Des années plus tard, Lizzie Anne est devenue une femme. Soudainement, les choses commencent à se détériorer, la bonne ambiance qui était toujours au rendez-vous dans sa famille cédant la place aux disputes entre ses parents. Ces derniers s'ingèrent dans sa vie amoureuse jusqu' à lui faire renoncer à l'amour de sa vie « Quand on sait que l'amour ne se commande pas, qu'il se vit tout simplement. Pourquoi un tel comportement envers elle ? Quel mal y a-t-il à aimer son homme comme il se doit de la plus belle des manières avec des sentiments sincères ? Après tout, chacun est libre de ses choix. Pourquoi alors tant d'incompréhensions entre parents et leurs enfants des fois à un certain moment de la vie ? », écrit le préfacier Paul Kock, à la page 10.

L'héroïne est très déterminée à s'en sortir par tous les moyens et ne compte laisser personne lui dicter ce qu'elle doit faire. Elle vient de rentrer de France, il y a un an, pour intégrer une ONG des Nations unies dans laquelle elle a eu à travailler pendant plus de sept mois comme associée aux ressources humaines. L'organisation l'a sollicitée de revenir au pays pour remplacer la directrice des ressources humaines qui vient d'être promue à un autre poste hors du Sénégal.

Deux mois seulement après son arrivée au Sénégal, Lizzie Anne voit sa vie changer du jour au lendemain, elle s'achète une voiture toute neuve, ce qui fait toute sa fierté et son bonheur, réalisant le rêve de son enfance. Une année plus tard, sa vie semble encore plus belle que jamais. Aujourd'hui, elle croit fièrement en elle et suit son étoile tranquillement sans se laisser influencer.

Joséphine Loppy est Sénégalaise, titulaire d'un bachelor in business administration. Elle a créé un magazine en ligne et anime un groupe de discussions sur Facebook intitulé "La femme dans la société sénégalaise : journal de bord", où la question du genre et celle des violences faites aux femmes, aux jeunes filles et aux enfants en général est traitée.