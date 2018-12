Congo-Brazzaville: Téléphonie mobile - Airtel Congo lance sa 4G

L'opérateur qui dispose de 2,4 millions d'abonnés au Congo a réalisé, le 13 décembre, une nouvelle étape de sa quête permanente d'innovation avec la commercialisation de la technologie internet 4G.

Une cérémonie « brandée » au rouge, couleur de la société, dans un cinq étoile de Brazzaville et rehaussée de la présence du ministre de tutelle et d'invités exceptionnels, a permis à Airtel Congo de dévoiler le contenu de sa 4G. Pour cette phase de lancement, a souligné son directeur général, Benoît Janin, « Airtel est déjà le plus grand réseau du Congo en termes de couverture, avec deux cent cinquante et un sites spécifiquement 4G, permettant de couvrir plus de 83% de la population congolaise. Ce qui est de loin le maximum disponible en termes de couverture 4G dans le pays ».

Un peu plus de vingt milliards de francs CFA ont été déboursés pour réaliser ce saut technologique qui permet à Airtel de devancer son principal concurrent MTN qui, après deux années de lancement de la technologie 4G, enregistre seulement plus de 50% de couverture de la population congolaise.

En télécommunications, la 4G est la quatrième génération des standards pour la téléphonie mobile correspondant au LTE-Advanced et succédant à la 2G, la 3G et 3.5G (HSPA) offertes parallèlement par les deux opérateurs. Le ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, a salué l'arrivée de cette technologie chez l'opérateur Airtel, soulignant un écosystème plus compétitif et bénéfique pour l'économie numérique, ainsi que « la prise en charge des services à valeur ajoutée et le développement des contenus ».

Des débits plus élevés et des services plus précieux

La 4G d'Airtel, dite « 4G power » pour sans doute matérialiser la puissance du nouveau réseau, permettra aux abonnés de bénéficier des performances sans précédent sur leurs terminaux mobiles compatibles. Selon les explications données par le directeur marketing de la société, Serge D'Oliviera, la technologie offrira une navigation web plus rapide confortable, des vidéos plus fluides et de meilleure définition, des délais de téléchargement d'applications réduits, des délais de transferts de données plus courts y compris sur les documents volumineux. « Avec la 4G, un fichier musique de 5 Mo est téléchargé en quelques secondes contre deux minutes auparavant. Les clients Airtel pourront donc non seulement profiter de l'instantanéité des fonctions mobiles mais également apprécier une stabilité et une qualité remarquable lors du visionnage de vidéos », a-t-il précisé.

De plus, les abonnés bénéficient davantage de perspectives dans l'usage des services informatiques via internet (cloud) avec des économies d'échelle, des appels vidéos et télévision haute définition jusqu'au « cloud gaming » qui met à disposition des usagers un catalogue de jeux de consoles haute définition pour jouer partout, depuis un mobile ou une tablette.

A l'heure où les entreprises recherchent plus de capacités en termes de débit, la quatrième génération de la téléphonie mobile que propose l'opérateur est accompagnée d'outils exceptionnels pour faciliter l'expérience internet et répondre aux aspirations des usagers. Modems, mini-routeur, boîtier Mi-Fi et routeurs accompagnent cette innovation pouvant ainsi créer des zones WiFi 4G avec la possibilité de connecter jusqu'à trente appareils, selon le type de produit. La Sim 4G d'Airtel est gratuite. A son remplacement, elle est offerte avec 5 Giga d'internet. Serge D'oliviera a annoncé que les prix des forfaits proposés par sa société restent les mêmes.