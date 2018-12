Congo-Kinshasa: Boxe - Landry Matete Balo, champion de Kinshasa de la catégorie mi-lourd

Le nouveau maître du noble art de la capitale a battu aux points le tenant du titre, Israël Dimuntu, en finale du championnat de la ligue provinciale.

Landry Matete Kankonde, alias Balo, a pris le dessus sur son adversaire, le 11 décembre, au stadium de l'Espace YMCA, au quartier Matonge, dans la commune de Kalamu. Il a battu aux points Chapiteau Israël Dimuntu, alias Roi Kongo, au terme d'un combat de trois rounds de trois minutes chacun. La soirée a été organisée par le président de la Ligue provinciale de boxe de Kinshasa, Marcel Lavery Ilunga Babi.

En arrachant le titre de champion de Kinshasa, Landry Matete a réalisé en fait un exploit devant son adversaire qui a été champion du Congo en 2016 et de Kinshasa en 2017. C'est contre lui qu'il avait échoué en finale du championnat en 2017, se contentant du titre de vice-champion de Kinshasa. Et il lui a rendu une belle chandelle. « J'ai beaucoup d'estime pour lui que je félicite aussi en passant parce qu'il a été aussi à la hauteur », a-t-il déclaré. Et dans sa page officielle Facebook, il s'est adressé directement à lui en ces termes : « Grand respect à cet homme Chapiteau Dmt Israël 'Roi Kongo' pour son Fair-play. Ça été un plaisir pour moi d'être à nouveau sur un ring face à toi ».

Après le combat, Landry Balo qui tenait à ce titre s'est dit fier de lui pour avoir arraché cette victoire et être proclamé champion de Kinshasa 2018. « J'étais dans l'obligation de gagner cette finale et je m'étais préparé en conséquence car, mon adversaire est celui qui m'a battu en finale du championnat de Kinshasa la saison dernière. J'avais donc une dette envers moi-même, mon club, ma commune de Ngiri-Ngiri et surtout mes fans. Les stratégies ont été mises en place sur la base de notre précédente rencontre, et voilà, cela a payé », a déclaré le nouveau champion mi-lourd de Kinshasa.

Il a dédié sa victoire à son coach, Ben Kabundi, ses parents, son manager Patrick Bonyeme, promoteur de la maison Bonyeme Boxing Promotion basée en Afrique du Sud, et à tous ses fans. Rappelons que lors des deux galas de boxe organisés par la Ligue nationale de boxe professionnelle au cours cette année, Landry Balo a battu successivement Junior Amisi (gala de l'Indépendance) et José Mwamba. Après ce titre de Kinshasa, celui qui se fait appelé "Attaquant du ciel" envisage déjà le titre national et enfin entrer dans l'arène internationale. Récemment, il a été désigné secrétaire général de la commission des boxeurs de la Ligue de boxe de Kinshasa, une structure qui regroupe tous les boxeurs amateurs et professionnels de la capitale.