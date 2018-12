Algérie: Algérie-France - Les dossiers des crânes, archives et essais nucléaires sur la bonne voie

EL TARF - Les dossiers relatifs à la restitution des crânes des résistants algériens, à la récupération des archives de l'Algérie détenues en France, aux disparus et aux victimes des essais nucléaires entrepris par l'armée coloniale dans le Sud algérien sont "en bonne voie", a indiqué le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, samedi à partir de la wilaya d'El Tarf.

"Des commissions technique et mixte s'affairent à étudier ces dossiers et le meilleur moyen pour aboutir à des résultats probants", a précisé le ministre dans une déclaration à la presse, en marge d'une visite de travail à El Tarf, relevant "la complexité des dossiers et le temps qu'il faut y consacrer".

"Une importance majeure est accordée à ces dossiers par l'Etat", a souligné M. Zitouni, attestant que "même si les procédures relatives à ces dossiers avancent lentement, nous sommes assurés des résultats positifs qui seront obtenus au profit du peuple algérien et de la mémoire des chouhada".

Le ministre a également rappelé les efforts déployés par son département pour la préservation du patrimoine culturel et historique lié à la résistance et au mouvement national durant la Guerre de libération nationale.

Au cours de la première journée de sa visite de travail à El Tarf, M. Zitouni s'est rendu à El Kala où il a inspecté les chantiers d'extension de deux centres de repos destinés aux moudjahidine. In situ, il a exhorté les responsables concernés à renforcer les chantiers de ces extensions qui accusent un énorme retard, en moyens matériels avec la perspective de réceptionner ces projets "avant mai 2019".

Les travaux de réalisation, dont le taux d'avancement est actuellement à 60 % et qui englobent cinq lots, ont nécessité un investissement public de plus de 99 millions de DA, selon les explications fournies au ministre des Moudjahidine.

Dans la commune frontalière de Raml Souk, Tayeb Zitouni a inauguré une polyclinique, baptisée au nom du chahid Hocine Menasri, devant assurer une pris en charge médicale à près de 4.100 habitants.

Cette structure de santé, ayant mobilisé 135 millions DA, est dotée des équipements nécessaires destinés à la couverture médicale des citoyens et des invalides de la guerre de libération nationale, a-t-on souligné.

Le ministre des Moudjahidine a fait état, dans cette même commune, de l'inscription, pour réalisation, de trois centres de repos devant améliorer les conditions de prise en charge des moudjahidine et ayants droit.

Tayeb Zitouni devra assister à la présentation de la pièce théâtrale "Calidonia", une oeuvre épique et dramatique, produite par le Théâtre régional Mahmoud Treki de Guelma, écrite par Djallel Khachab et mise en scène par Karim Boudechiche, retraçant une période historique importante de l'histoire de la résistance algérienne, où des Algériens ont été spoliés de leurs terres et exilés vers la Nouvelle-Calédonie.

Le ministre des Moudjahidine sera également l'hôte d'une émission radiophonique à la radio locale d'El Tarf consacrée au secteur des moudjahidine.