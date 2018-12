Algérie: Triathlon extrême de Taghit - Une centaine d'athlètes pour la 1e édition

Alger — La première édition du triathlon extrême de Taghit, premier triathlon dans le désert au monde, se déroulera les 5 et 6 janvier 2019 dans l'oasis algérienne située dans la wilaya de Béchar, avec la participation d'une centaine d'athlètes représentant 13 pays, ont annoncé les organisateurs samedi à Alger.

"A l'inverse des triathlons extrêmes qui se déroulent spécialement dans les pays nordiques, celui de Taghit se démarque en étant le premier triathlon organisé dans le désert"

Organisé par l'association "Triathlon North Africa" en collaboration avec la Direction de la jeunesse et des sports de Béchar et le club de l'Université sportive d'Oran, cette édition sera rehaussée par la participation de plusieurs champions de la discipline, à savoir, les Tchèques Petr Vabrousek (recordman du monde) et David Jilek (champion du monde), le triple champion de France Tomy Degham (2016-2017-2018) et le Monténégrin Igor Majer (5 fois champion de Monté Negro).

"Nos objectifs à travers l'organisation de ce triathlon est d'abord de promouvoir notre discipline et attirer les jeunes vers ce sport peu connu Algérie. Nous avons également l'ambition d'inscrire le triathlon extrême de Taghit dans l'agenda mondial des triathlons extrêmes et ainsi en faire une étape incontournable du circuit mondial", a déclaré à l'APS un des membres fondateur de l'association "Triathlon North Africa", l'Algéro-tchèque Kuba Atarsia.

"A l'inverse des triathlons extrêmes qui se déroulent spécialement dans les pays nordiques, celui de Taghit se démarque en étant le premier triathlon organisé dans le désert", a-t-il ajouté, soulignant que "jusqu'à présent la course a enregistré l'inscription de 80 athlètes représentant 13 pays".

Pour leur deuxième expérience en Algérie, après celle d'Oran en avril 2018, les organisateurs de la course ont prévu le déroulement de trois spécialités. Il s'agit du triathlon longue distance, plus connu sous le label "Ironman" (3,9 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied), le semi distance (1,9 km, 90 km, 21 km) et le distance olympique (1,5 km, 40 km, 10 km).

"Il y aura également un Duathlon, prévu essentiellement pour initier les jeunes de la région à ce type de sport", a indiqué Atarsia, précisant que "le parcours de natation se disputera dans le lac Karouch, alors que ceux de la course à vélo et la course à pieds se dérouleront sur des boucles asphaltées autour de la ville de Taghit".

Outre les athlètes algériens cette compétition verra la participation des triathlètes représentant, l'Allemagne, la Croatie, la Pologne, l'Espagne, l'Italie, la France et la Turquie, dont certains participeront avec des athlètes professionnels.

Intégré au programme olympique depuis les JO-2000 de Sydney (Australie), le triathlon est un sport qui regroupe trois disciplines : la natation, le vélo et la course à pieds.