Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - V.Club marche sur Dauphin noir à Kinshasa

Les poulains de Florent Ibengue ont écrasé, le 13 décembre au stade Tata Raphaël, leurs adversaires venus de Goma, dans la province du Nord-Kivu, par cinq buts à un.

Le match comptait pour la 12e journée de la 24e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Chadrac Muzungu (4e et 80e mn), Francis Kazadi Kasengu (31e) et Ernest Luzolo Sita (35e et 60e mn), ont été les buteurs du V.Club au cours de cette partie. Odja Mayele a sauvé l'honneur à la 73e mn.

Après cette nette victoire, Florent Ibenge a déclaré : « Nous avons bien conservé le ballon en étant bien en place et avons marqué sur des accélérations, après avoir réalisé une bonne première mi-temps qui a donné le ton du match. Le but inscrit dès l'entame nous a mis sur les bons rails. C'est toujours bien de gagner avant d'enchaîner une autre confrontation. Nous avons été poussifs face à Nyuki et là, nous avons bien réagi. Cela doit continuer ainsi contre Bantu FC (en Ligue des champions) ».

Pour sa part, le coach Abdoul Sengamayi de Dauphin Noir a confié : « C'est notre première défaite depuis le début de la saison. Nous avons eu beaucoup de blessés et d'absents, ce qui explique ce lourd revers. Nous avons obligé certains joueurs qui n'étaient pas en forme de monter sur le terrain, quelques jours seulement après le match contre le Daring Club Motema Pembep (0-0) où nous avons beaucoup donné en termes d'énergie. Nous avons terminé le match à 10, parce que nous ne savions plus faire des remplacements. Nous espérons que la fois prochaine, nous aurons un effectif conséquent pour jouer ».

Ce succès a des répercussions au classement provisoire où V.Club se hisse en deuxième position avec désormais vingt-cinq points, derrière le leader Tout Puissant Mazembe (trente-sept points). Daring Club Motema Pembe est relégué en troisième position avec vingt-quatre points. La formation de Dauphin Noir occupe la 9e place avec dix-sept points.