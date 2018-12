Congo-Kinshasa: Virus Ebola - Une fillette de deux mois guérie

Le bébé est sorti du centre de traitement de Beni, dans la province du Nord-Kivu, depuis le 12 décembre.

La jeune miraculée, orpheline, est née le 31 octobre dernier. Elle a été admise, six jours après sa naissance, au centre de traitement d'Ebola après que sa mère, un cas confirmé de la maladie, est décédée lors de l'accouchement. Tout au long de son hospitalisation, pédiatres, réanimateurs et nounous du centre de traitement se sont relayés à son chevet 24 h/24 pour lui donner toutes les chances de survivre.

Les nounous sont des anciennes patientes du centre de traitement d'Ebla qui ont été guéries et qui peuvent s'occuper des enfants malades en portant un équipement de protection plus léger. Elles jouent un rôle fondamental dans la prise en charge de ces enfants qui ont besoin de plus d'attention et d'une présence rassurante à leurs côtés pendant leur traitement. Le bébé guéri est rentré à la maison dans les bras de son père et de sa tante.

S'agissant de la situation épidémiologique de la maladie, à la date du 14 décembre, il est indiqué un cumul des cas de cinq cent vingt et un, dont quatre cent soixante-treize confirmés et quarante-huit probables. Au total, il y a eu trois cent six décès dont deux cent cinquante-huit confirmés et quarante-huit probables. Cent quatre-vingt-deux personnes ont été guéries.

Dans la zone de santé de Goma, il a été lancé la vaccination des prestataires de première ligne. Un nouveau round de vaccination a également été ouvert dans la communauté autour des contacts de Beni qui s'étaient rendus dans le quartier Mabanga Sud, à Karisimbi, la deuxième zone de santé de la ville de Goma. Ces habitants de Karisimbi sont vaccinés en tant que contacts de contacts.