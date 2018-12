Ile Maurice: Ambiance - Les mairies se préparent à la fête, la sécurité rehaussée

Plus que quelques jours avant que 2019 ne vienne frapper à notre porte. Et en cette période de célébrations, la fièvre acheteuse ira crescendo. Les mairies ont déjà pris des dispositions pour les commerçants et le public.

Depuis le 10 décembre, la foire de Da Patten s'est mise dans l'ambiance des fêtes. «Nous assurons une sécurité permanente sur ce lieu», confie Elvanee Anamalay, maire intérimaire de Beau-Bassin-Rose-Hill.

Les autres commerçants, surtout ceux de la foire d'Arab Town, attendent eux aussi le début de la période festive. «Il a été décidé que du 21 décembre au 2 janvier, les vendeurs seront libres d'opérer jusqu'à 22 heures, voire 23 heures, dépendant du flux des acheteurs.» Elvanee Anamalay souligne que des patrouilles régulières vont se faire afin de surveiller les «marchands illégaux».

Quid du chantier du Metro Express ? «Nous avons décidé que les barricades qui se trouvent à la rue Duncan Taylor seront enlevées afin d'y faciliter l'accès. Une autre mesure prise est que, du 15 décembre au 2 janvier, aucune route ne sera fermée.» Elvanee Anamalay explique aussi qu'une demande a été envoyée à la Central Water Authority afin de diminuer les coupures d'eau dans la région.

Côté animation culturelle, Elvanee Anamalay indique que plusieurs chorales chanteront des Christmas Carols à partir du 21 décembre dans la cour du Plaza. «Nous allons donner l'occasion aux différents groupes de chanter. Un cinéma ambulant est aussi prévu à plusieurs endroits lors de ces jours de fêtes.»

À Quatre-Bornes, la mairie projette d'utiliser à son maximum l'emplacement du Market Fair. «Nous avons deux groupes de marchands qui opèrent en semaine. Un groupe travaille les mardis et les vendredis alors que l'autre est présent les jeudis et les dimanches. Au nom de l'équité, nous avons proposé à chaque groupe de travailler un lundi. Depuis le 10 décembre, cette formule a été adoptée», confie un préposé de la ville des fleurs.

Pour la municipalité de Quatre-Bornes, le plus important durant cette période sera le contrôle des marchands ambulants. «Pour ce faire, nous allons renforcer notre effectif en engageant ceux qui sont affectés au nettoyage de drains et à la voirie. On espère que la police pourra aussi nous épauler.»

À Port-Louis, dès ce samedi 15 décembre les marchands seront libres de vendre leurs produits jusqu'à 23 heures. Et ce jusqu'au 31 décembre. Ceux qui sont concernés sont les commerçants opérant à la rue Decaen, au Ruisseau du Pouce, à la place de l'Immigration ou encore à La Caze Cassée. La mairie installera des points de lumière et assurera la sécurité de tous ceux qui feront le déplacement durant cette période.

Du côté de Vacoas, Ajay Nunkoo, adjoint au maire, espère que la foire improvisée aura un franc succès. «Ceux qui vont opérer doivent payer Rs 2 000 pour avoir un étal. Et la personne qui paie pour le stand sera la seule qui aura le droit d'y exercer. Quant à ceux qui travaillent déjà à la foire les mardis et les vendredis, le montant réclamé est de Rs 500.»

La foire sera ouverte dès ce lundi. «Elle durera jusqu'au 4 janvier, de 6 à 18 heures. Exceptionnellement, les 24 et 31 décembre, nous allons donner la chance aux commerçants de travailler jusqu'à minuit.» Contacté à maintes reprises, aucun membre de la municipalité de Curepipe n'a répondu à nos sollicitations.

Aucun maire au pays

En vacances ou en mission, les cinq maires des villes ne sont pas à Maurice. Même au niveau des mairies, beaucoup ne semblent pas être au courant du déplacement de leurs responsables. Toutefois, avant de partir, ils ont tous tenu des réunions pour faire le point et les arrangements sur la période des fêtes.

Du côté des villages

Sans strass ni paillettes, les conseils de village tenteront d'apporter quelques couleurs dans leurs régions. C'est en tout cas ce que projette de faire Goy Damri, le conseiller du village de Goodlands. «Comme chaque année, nous savons que les routes vont être bloquées. La circulation sera dense. Nous comptons sur les policiers pour nous aider à avancer. Ils devront aussi être en stand-by pour assurer la sécurité des habitants de la région. Je pense qu'à chaque 50 m, il y aura un policier.»

Selon ses prévisions, du 22 au 24 décembre, il sera très pénible de traverser le centre du village. «C'est pour cette raison que nous allons permettre aux magasins d'opérer jusqu'à 23 heures. En tout cas, j'ai déjà adressé une lettre en ce sens à la force policière. J'attends une réponse... »

De son côté, Mahébourg ne risque pas de connaître de grands bouleversements en cette période. «Il n'y aura pas de foire spéciale. Nous avons déjà des vendeurs qui opèrent dans la foire du lundi. Quelques-uns ont fait une demande pour obtenir une licence additionnelle afin de travailler lors de certaines dates spécifiques. Ils ont proposé du 22 à 24 décembre ou encore les 30 et 31 décembre et les 1er et 2 janvier», souligne Nirmal Domah, président du village de Grand-Port. Pour lui, le plus dur sera de contrôler les marchands ambulants. «Les inspecteurs vont essayer de les surveiller mais ils ne pourront rester à l'affût en permanence.»

La police mobilisée à bloc

Du 15 décembre au 5 janvier, les policiers ne sont pas autorisés à prendre de longs congés. C'est une des mesures prises par la force policière pour mobiliser le maximum d'officiers durant les fêtes de fin d'année, période souvent synonyme d'excès en tout genre.

«Tous les problèmes potentiels ont été cernés et nous comptons faire un déploiement intelligent et efficace», affirme l'inspecteur Shiva Coothen, chargé de communication de la police. Tous les effectifs seront déployés : les policiers des postes de police et des bureaux administratifs. Il faudra aussi compter sur la Special Mobile Force, la Special Unit, l'Emergency Response Service et les Divisional Support Units.

En plus de leurs tâches habituelles, la Central Investigation Division et l'Anti-Drug and Smuggling Unit seront mises à contribution pour effectuer diverses fonctions. Les gardes-côtes, eux, continueront à surveiller les plages et les lagons. Les membres de la Traffic Branch, en particulier, seront très actifs.

«Il y aura, à titre rotatif, 3 500 policiers quotidiennement. Au fur et à mesure que la Noël et le Nouvel An approchent, le nombre de policiers augmentera crescendo», fait ressortir l'inspecteur. Ils seront présents dans les zones commerciales, villes et villages où il y a affluence. Des campagnes de sensibilisation ont été faites en amont et la police s'attend à la coopération de tout un chacun : les principaux acteurs économiques, les hôteliers et surtout le public.Des barrages routiers seront installés à travers l'île. La politique de «zéro tolérance» sera appliquée envers ceux qui conduisent en état d'ébriété, qui font des excès de vitesse ou qui utilisent leur téléphone au volant. Ce sont autant d'infractions cumulatives pour lesquelles ils risquent de se voir retirer leur permis. «Il ne faut pas oublier que la Road Traffic Act vient d'être amendée. Nous serons intransigeants», assure Shiva Coothen.

Quelques recommandations élémentaires

Ne pas disposer vos articles sur la banquette arrière de votre voiture si elle se trouve dans une zone non surveillée.

Eviter les retraits tardifs aux guichets automatiques.

Ne pas avoir sur soi trop de liquidités.

Se faire escorter d'un policier armé payant, pour le versement de grosses sommes d'argent.