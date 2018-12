Ile Maurice: Pétards et feux d'artifice - Quelles sont les tendances ?

Les pétards et feux d'artifice sont une tradition pour le Nouvel An. Inventés il y a plus de 2 000 ans, en Chine, ceux-ci étaient utilisés pour chasser les démons et mauvais esprits. Aujourd'hui, ils servent à accueillir la nouvelle année en beauté et en son. Quelles sont les tendances dans le secteur de la pyrotechnie ?

«Les couleurs pastel, les éventails pyrotechniques et les pluies d'étoiles.» Tels seraient les favoris en termes de feux d'artifice selon Jean Luc Manneback, directeur d'Impact Production dont le département Mille Feux Ltd se spécialise dans la conception et la réalisation de feux d'artifice, pour cette année.

Du côté de Wing Tai Chong Ltd, le plus grand commerçant de pétards à Maurice, on estime que ceux appelés «filoirs» et les plus traditionnels sont plus populaires que jamais. Nishta, une vendeuse, nous guide : «Les familles viennent toujours acheter les pétards "cerfs" et "pop pop" pour leurs enfants.» Pourquoi ? Selon elle, ceux-ci sont moins dangereux pour les plus jeunes.

Précautions d'usage

Le professionnel de la pyrotechnie, Jean Luc Manneback, évoque aussi l'aspect sécurité. D'ailleurs, c'est pour cette raison, dit-il, que son entreprise a décidé d'acheter moins de feux d'artifice que les années précédentes. «Plus que jamais, nous avons privilégié la sécurité. Il faut quelquefois se remettre en perspective. Il ne faut pas oublier que le feu d'artifice reste de l'explosif : il faut prendre toutes les précautions d'usage.»

Quid des nouveautés ? À Wing Tai Chong Ltd, on avance la présence des nouveaux pétards de 20 et 36 tirs en rayons. Et ils seraient déjà «particulièrement populaires».

D'autre part, Jean Luc Manneback soutient qu'il y a plusieurs familles de feux d'artifice. D'après lui, une distinction doit se faire entre les coffrets «prêts-à-tirer», les feux classiques et les grands spectacles. Les premiers sont développés spécialement pour le marché mauricien et contiennent une introduction, plusieurs tableaux et un bouquet final. Ces feux peuvent durer entre 1 et 5 minutes en général et démarrent à Rs 17 930. Ceux-ci sont très populaires parce qu'ils ne requièrent pas de démarches administratives. Le nombre de tirs pour cette gamme varie entre 178 et 620 coups.

Les feux classiques et les grands spectacles, quant à eux, sont respectivement tirés en synchronisation avec une musique de fond. «Ces feux sont généralement tirés de barges en mer et ils peuvent durer 3 à 10 minutes», poursuit Jean Luc Manneback. Il faut aussi entreprendre des démarches auprès de la police et des pompiers pour leur exécution. Les prix commencent à Rs 234 000.

Les pétards coûtent entre Rs 15 et Rs 10 000. La direction de Wing Tai Chong Ltd s'attend à une hausse de la demande de pétards et feux d'artifice. Ce, malgré une légère augmentation de leurs prix. «Le budget pour l'achat des pétards pour la fin d'année tourne autour de Rs 1 000», confie Nishta.

Mais mettre la main à la poche pour illuminer le ciel en cette fin d'année ne suffit pas. Le spécialiste de la pyrotechnie, Jean Luc Manneback, précise: la réussite d'un feu réside dans l'émotion qu'il suscite.

En chiffres

Selon Statistics Mauritius, entre janvier et septembre 2018, un total de 94 091 kilos de pétards ont été importés, principalement de Chine. Ceux venant de La Réunion représentent 540 kilos du total importé pendant cette période. En outre, en 2017, un total de 413 535 kilos de pétards et feux d'artifice ont été importés. Ils provenaient nommément de la Chine et la Grande-Bretagne.