Ile Maurice: Nouvelle-France - Un père accuse Husein Abdool Rahim de s'attaquer à son fils

Vishal est tombé des nues lorsqu'il a vu un article mardi, intitulé «Vishal, le mytho de Nouvelle-France», publié dans le journal en ligne Viral Mauritius News. «Cet article plein de mensonges est en train de nuire non seulement à ma réputation, mais aussi à celle de ma famille», s'indigne ce père de famille âgé de 39 ans. Il a porté plainte, cette semaine, au poste de police de Nouvelle-France en ce sens.

L'habitant de Nouvelle-France incrimine son ex-épouse et le compagnon de cette dernière, qui est Husein Abdool Rahim. «Je suis certain que mon ex-épouse et son compagnon sont derrière cet acte. Ce journal en ligne a pris mes photos sur ma page Facebook sans mon autorisation et surtout j'ai vu que l'article comprenait également d'autres photos que ma femme avait en sa possession.»

Enseignant dans un collège d'État du Sud, Vishal a déjà porté plainte contre son ex-épouse et Husein Abdool Rahim qu'il accusait d'avoir kidnappé son enfant. Depuis plusieurs mois, il a eu la garde de son enfant âgé de quatre ans et le mois dernier, il a déposé une injonction en cour de Mahébourg afin que son ex-épouse ne puisse le rencontrer qu'en la présence d'une troisième personne. «À la fin de novembre, alors que mon fils était en compagnie de sa mère, il s'est blessé au pied. Lorsqu'il est rentré à la maison, je lui ai posé des questions concernant ses blessures. Il m'a répondu que l'ami de sa maman, le grand monsieur, l'a obligé à marcher sans chaussures et conséquemment il a eu des rougeurs sur la plante des pieds», raconte ce père de famille.

En décembre dernier, Vishal avait aussi porté plainte contre Husein Abdool Rahim pour l'avoir agressé devant le poste de police de Nouvelle-France. «Après mon agression, il s'est senti plus fort car la police n'a toujours pris aucune action et cette fois-ci, il est en train de s'attaquer à mon fils», lance ce père désespéré.