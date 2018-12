Cote d'Ivoire: Santé/Coopération internationale - Quand la Palestine aide le pays

Une équipe médicale palestinienne, composée de sept médecins et autant d'infirmières, a séjourné cette semaine dans notre pays où elle a procédé à des actes médicaux gratuits en faveur des populations au Centre Hospitalier de Cocody.

Cette équipe était composée de médecins orthopédistes, de chirurgiens pédiatres, d'ophtalmologues et d'anesthésistes. Pour M. Imad Al Zuhairi, le directeur général de l'Agence palestinienne de coopération internationale (Palestinian international cooperation agency, Pica) qui pilotait l'opération, il s'agit pour l'Etat palestinien de remercier à travers ce genre d'action, les pays qui lui apportent leur soutien dans sa lutte contre l'occupation israélienne.

« Nous voulons aussi montrer notre vrai visage, qui est celui d'un peuple qui veut vivre et partager. Notre seul problème est l'occupation. Sinon, nous sommes un grand peuple, un grand pays qui a un savoir-faire et qui veut en faire profiter les autres peuples », ajoute-t-il.

Pendant cinq jours, l'équipe médicale palestinienne a soigné et pratiqué des opérations sur une vingtaine de personnes. « Notre équipe aurait pu faire davantage si l'on travaillait ici les samedis et dimanches et si nous avions eu tout le matériel nécessaire », précise M. Abelkarim Aouidah, l'ambassadeur de Palestine en Côte d'Ivoire qui accompagnait le directeur de la Pica.

L'équipe était composée de médecins privés de grande renommée, qui sont venus à leurs frais. Son ambition est d'aller au-delà de l'opération ponctuelle pour mettre en place un programme à long terme, avec un suivi et la possibilité de revenir avec des équipements adaptés. Elle a aussi rencontré le président de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et il a été évoqué l'éventualité d'un échange d'étudiants et de professeur avec l'université palestinienne de Bir-Zeit à Ramallah.

La Pica, qui a été créée en 2016, intervient dans plusieurs domaines dont la santé, l'agriculture, l'énergie, l'environnement, l'eau, la statistique, et sur tous les continents. Ainsi est-elle intervenue au Mozambique, au Pakistan, au Vanuatu, au Soudan, en Amérique latine, dans les Caraïbes après les dégâts causés par le passage d'un ouragan, en Indonésie lors du récent séisme.

Comment la Palestine finance-t-elle ces opérations ? « Lorsqu'il s'agit d'une opération humanitaire, le gouvernement palestinien prend tout en charge. Mais nous avons également un partenariat avec la Banque islamique de développement, et pour certaines actions bilatérales, le pays bénéficiaire apporte sa contribution », nous explique le directeur de la Pica. « Ce que notre agence fait, donne beaucoup d'espoir à notre peuple. Il réalise que lorsque l'occupation prendra fin, il pourra accomplir de grandes choses », conclut-il. Le séjour de l'équipe palestinienne dans notre pays a pris fin ce samedi.

V.K.