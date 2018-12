Cote d'Ivoire: Cacao - Le pays adopte le système de commercialisation du Ghana

Les équipes du Conseil du café-cacao et du Ghana Cocoa board étaient en réunion du 14 au 15 décembre, à Abidjan, pour élaborer des stratégies communes pour une cacaoculture durable.

A l'instigation du Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et de son homologue ghanéen, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, qui ont signé une déclaration commune sur l'économie du cacao le 26 mars, le Conseil du café-cacao et le Ghana Cocoa Board ont adopté en juin dernier un plan stratégique pour donner corps à la volonté commune exprimée par les deux chefs d'Etat dans cette déclaration.

Après plusieurs réunions préparatoires au Ghana et en Côte d'Ivoire, le Conseil du café-cacao et le Ghana Cocoa Board ont signé, hier, une déclaration commune relative à la production, la commercialisation, la consommation et la gouvernance de l'initiative entre les deux pays. Ainsi, dans le cadre de cette coopération, les deux pays se sont accordés à définir un prix plancher du cacao en dessous duquel ces deux gros producteurs qui représentent 60% de part de marché ne vendraient pas sur le marché international.

Pour faciliter l'exécution de cette stratégie commune, la Côte d'Ivoire a décidé d'abandonner son système de vente qui consistait à être sur le marché international tout le long de l'année à des périodes prévisibles pour adopter celui du Ghana qui consiste à ne vendre que si les cours internationaux sont favorables. Une norme commune sera élaborée dans ce contexte pour assurer la durabilité du cacao.

En amont, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont adopté au cours de la réunion, cinq mesures pour garantir la qualité de leur production. Celles-ci portent sur la lutte commune et coordonnée contre la maladie du Swollen shoot qui menace les vergers dans les deux pays, la promotion de l'agroforesterie et l'irrigation pour lutter contre les effets du changement climatique ; la lutte contre les pires formes de travail des enfants ainsi que la vulgarisation d'exploitations intensives en lieux et place de celles extensives et destructrices de forêt. « Les deux pays affirment aussi leur volonté d'assurer une présence commune aux grandes rencontres internationales afin de changer la perception selon laquelle le cacao constitue le principal facteur de déforestation », indique la déclaration commune.

La stratégie commune adoptée par les deux pays prévoit également de vulgariser la consommation du cacao au niveau local et régional. Un plan pertinent pour la promotion des artisans chocolatiers et des Pme-Pmi locales sera élaboré et mis en œuvre, d'une part et d'autre part un forum d'affaires sur le cacao sera organisé tous les deux ans, alternativement au Ghana et en Côte d'Ivoire.

Pour finir, une structure organisationnelle chargée de la gestion de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana a été adoptée. Le secrétariat permanent de cette initiative s'établira au Ghana et la Côte d'Ivoire fournira le secrétaire. «Les règles de gouvernance de l'initiative entre les deux pays ont été soumises à l'approbation des autorités des deux pays », souligne la déclaration commune de la réunion signée par Koné Brahima Yves, directeur général du Conseil du café-cacao et l'Honorable Joseph Boahen-Aidoo, Chief executive (Dg) du Ghana Cocoa board.