Ile Maurice: Belvédère - Renversés par un véhicule de police, mère et fils perdent la vie

Double drame pour les Jugtah. Renversé par un véhicule du Scene of Crime Office (SOCO), lundi 26 novembre, Vijay Jugtah est décédé à l'hôpital hier, samedi 15 décembre. Sa mère, Lutchmee, a, elle, perdu la vie le jour de l'accident...

Les faits se sont produits lorsque les officiers du SOCO se rendaient à Lallmatie, sur une scène de crime. Le cadavre de Madhuri Seetul avait, en effet, été découvert à son domicile. Or, en route, à Belvédère, le véhicule de police avait heurté Lutchee Jugtah et son fils. Une autopsie sera pratiquée ce dimanche 16 décembre pour déterminer les causes exactes du décès de Vijay Jugtah.

Quant à l'officier du SOCO qui conduisant le véhicule, il a été libéré sous caution suivant la mort de Lutchmee Jugtah. Il n'a pas été suspendu de ses fonctions. Du côté de la police, on indique que «nous avons le droit de dépasser la limite autorisée s'il y a une urgence, 'for the purpose of saving life'... D'ailleurs qu'importe! Du moment qu'il faut sauver des vies!»