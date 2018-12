Cote d'Ivoire: Foire commerciale intra-africaine - Didier Drogba reçoit le prix de l'ambassadeur IATF

Du football aux affaires la distance pourrait se confondre. C'est l'exemple que montre Didier Drogba qui s'est engagé à contribuer au développement du commerce africain. Pour ce faire, il a reçu le prix de l'ambassadeur de la Foire commerciale intra-africaine (Iatf) dont la première édition se tient au Caire (Egypte) du 11 au 17 décembre, a appris Fratmat.info.

L'ex international a reçu sa distinction des mains de Jean-Louis Ekra, ancien président d'Afreximbank , en présence de la directeur général de l'Initiative de commerce intra-africain d'Afreximbank, Kanayo Awani.

Drogba a exprimé sa fierté d'avoir été nommé ambassadeur de l'IATF en 2018 et de s'identifier aux objectifs de cette foire , de faire de l'Afrique un meilleur endroit. «Il est de notre devoir de créer un environnement propice à l'esprit d'entreprise des Africains.

Des économies plus fortes se traduisent par l'amélioration de la santé, de l'éducation, de l'emploi et de la prospérité pour tous. Je veux que nos générations futures aient de plus grandes attentes, de plus grands choix et plus de chances de réussir », a-t-il soutenu.

La Foire commerciale intra-africaine (Iatf), qui se tient au Caire (Egypte), est organisée par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), en collaboration avec la Commission de l'Union africaine. Près de 1 100 exposants participent à ce salon.