Cote d'Ivoire: Reprise des municipales dans des localités - Le scrutin se déroule dans le calme à Bingerville

Les Ivoiriens dans certaines localités sont de nouveaux aux urnes, dans le cadre des élections municipales et régionales, ce dimanche 16 décembre 2018.

Six (6) communes et 2 régions concernées sur l'ensemble du territoire. Il s'agit de Bingerville, Grand-Bassam, Port Bouet (Abidjan), Lakota, Rubino et Booko pour les municipales et le Guémon ainsi que le Lôh-Djiboua pour les régionales.

Dans la commune de Bingerville, le vote a démarré à 8h et se déroule « dans le calme ». Plusieurs agents des forces de l'ordre, pour la sécurisation, sont perceptibles dans la ville, et notamment dans chaque lieu de vote où au moins un gendarme et un policier sont déployés, selon un reporter de Fratmat.info sur place, joint par téléphone.

Deux (2) candidats sont en lice à Bingerville. Issouf Doumbia et Ahin Jean, tous deux sous la bannière « Indépendant ». Notant que 4 autres candidats du scrutin du 13 octobre se sont alliés, cette fois, à M. Ahin Jean, a précisé notre source.

La Chambre administrative de la Cour suprême avait annulé le vote du 13 octobre 2018 dans ces six (6) communes et 2 régions susmentionnées, à la suite de recours introduits par des candidats qui contestaient les résultats.

Elle avait été saisie pour l'examen de 102 plaintes à l'issue du scrutin du 13 octobre.