Congo-Kinshasa: Prix Nobel de la paix 2018 - Denis Mukwege : Une voix qui compte en Afrique

Denis Mukwege, gynécologue congolais, 63 ans, est entré dans lHistoire, comme en témoigne le prix Nobel de la paix qui lui a été décerné, le 10 décembre dernier, à Olso en Norvège.

Le nom de Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, est sur toutes les lèvres. Tout le monde en parle : presse, réseaux sociaux et médias sociaux. Se pose donc cette question : pourquoi est-il devenu mondialement célèbre ?

Tout simplement, parce que, depuis plus de vingt ans, son combat auprès des femmes victimes de violences sexuelles dans lEst de la République Démocratique du Congo, est un véritable sacerdoce et sensibilise à tous les niveaux (enfants, jeunes, adultes, soldats, dirigeants, belligérants dans les conflits ) pour que chacun puisse intégrer la notion que le viol nest pas acceptable.

Il a créé un hôpital et une fondation pour prendre en charge ces femmes horriblement mutilées, plus de 40.000 depuis la création de son hôpital de Panzi à Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu.

Ce prix Nobel décerné au docteur Denis Mukwege, et qui a suscité une onde de joie et une fierté nationale dans le plus grand pays dAfrique subsaharienne aux potentiels immenses minés par différentes crises, est une magnifique reconnaissance de son dévouement pour la cause des femmes.

Un prix quil a accepté au nom du peuple congolais et dédié aux femmes, victimes de conflits et confrontées à la violence chaque jour. Tout un symbole.

Dans son discours prononcé à loccasion de la remise du prix, le lauréat a raconté le massacre dans son hôpital de Lemera au Sud-Kivu, les viols denfants à Kavumu, un village proche de Bukavu, les deux décennies de violences traversées par les populations du Kivu, du Kasaï, de Beni, soulignant que si de telles tragédies sont possibles, cest parce que les crimes demeurent impunis. Or, « Il n y a pas de paix durable sans justice », a-t-il argumenté.

ENGAGEMENT ET COMBAT HUMANISTE

Le docteur Denis Mukwege nest pas un spécialiste de la politique, mais il partage la vie de ses concitoyens. Il les écoute et les voit vivre. Et tout ce qui touche la vie de lhomme est au cur de sa démarche. Cest un homme dengagement et de combat humaniste.

Le médecin de Panzi nest pas allé avec le dos de la cuillère pour dire aux consommateurs du Nord de se rappeler la provenance de leurs batteries électriques, de lor de leurs bijoux, de se souvenir que bon nombre de ces minerais indispensables viennent de la RDC.

Avec la verve oratoire quon lui connait, il sest exclamé : « Mon pays est pillé, avec la complicité de ceux qui prétendent être nos dirigeants » et a exigé que soit sorti des tiroirs de lONU le rapport du projet « Mapping », concernant les violations des droits de lhomme en RDC. Sur plus de 550 pages, le document décrit 617 incidents violents survenus sur le territoire entre mars 1993 et juin 2003. « La justice ne se négocie pas, le travail de mémoire doit se faire », a-t-il plaidé, sadressant à un auditoire international.

« PRENONS NOTRE DESTIN EN MAINS »

Il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas se rendre compte de la lassitude, des frustrations, parfois des peurs, intensifiées par la colère, qui habitent une part importante des Congolais, et qui expriment ainsi des attentes et de profonds désirs de changement. Il faudrait être indifférent et insensible pour ne pas être touché par les situations de précarité et dexclusion que vivent beaucoup sur le territoire national.

« Je fais partie dun des pays les plus riches de la planète et pourtant le peuple de mon pays fait partie des plus pauvres du monde [] Pourquoi tant de souffrances, de mépris ?, sest-il interrogé.

Laffirmation sans cesse répétée du déclin de la RDC finit par éroder les dynamismes personnels et collectifs et, loin de contribuer à une prise de conscience, risque surtout dajouter un peu plus à la morosité ambiante.

Aux Congolais réunis pour une soirée de gala à son honneur, l'homme qui répare les femmes les a interpellés en ces termes : « Nous devons prendre notre destin en mains, personne ne le fera à notre place [] Nous ne devons pas accuser les autres, alors que cest nous qui sommes capables de trouver des solutions, de changer le destin de lAfrique ».

Le courage du docteur Denis Mukwege, son engagement aux côtés des femmes violées et sa vision dun Congo meilleur fait de lui une voix qui compte en Afrique. Et son prix Nobel de la paix (après 17 autres Africains) met un nouvel éclairage sur un continent considéré à tort comme la terre de la pauvreté et de lignorance.

RETROUVER LE SENS DU POLITIQUE

La RDC ne peut se passer des services de lun de ses dignes fils. Fervent défenseur des principes de la bonne gouvernance et des valeurs démocratiques, Denis Mukwege peut aspirer aux plus hautes fonctions. Il en a létoffe dans un pays où le leadership politique fait cruellement défaut.

Si la politique en RDC au sens dun fonctionnement et dune pratique connait un grave malaise aujourdhui, cest que quelque chose dessentiel sest perdu ou perverti. Et la responsabilité est du seul ressort de la classe politique.

Et pourtant, les Congolais réellement soucieux du bien-être de leurs concitoyens sont légion. Les compétences, tant à lintérieur quà lextérieur du pays, ne manquent pas. Il faut donc aujourdhui soutenir ceux qui sont prêts à sengager pour sortir le pays du bourbier dans lequel il est en train de senliser.

A cet égard, le sérieux avec lequel le docteur Denis Mukwege réfléchit sur le sens du politique et sa rhétorique pour changer des choses en vue de lintérêt général est un signe despérance dans ces temps de discrédit du politique.