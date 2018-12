Afrique de l'Ouest: Lutte contre la pauvreté et Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD)

communiqué de presse

La Ministre Mariatou Koné préside ce lundi 17 décembre, à Abidjan, un Forum de partenariat public-privé de haut niveau avec le secteur privé

Abidjan, le 14 décembre 2018- Amener le secteur privé à soutenir financièrement le projet SWEDD, à créer des synergies et favoriser des collaborations stratégiques qui répondront aux besoins des populations, notamment des femmes et des jeunes dans les 7 pays1 du SWEDD: tel est l’objet de cette rencontre de haut-niveau.

En effet, relever le défi de l’autonomisation économique des femmes pour capturer le dividende démographique et s’assurer d’un développement prospère, durable et inclusif, requiert la mise en œuvre de modèles de partenariats novateurs et d’intensifier les pratiques réussies dans les pays.

C’est le sens de la rencontre qui se tiendra du 17 au 18 décembre au SOFITEL Hôtel Ivoire d’Abidjan, sous la présidence du Professeur Mariatou Koné, Ministre ivoirienne de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté ; un évènement organisé en collaboration avec la Banque mondiale, et l’UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, qui verra la participation de son Directeur régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, M. Mabingue Ngom.

Dignitaires, délégations ministérielles, dirigeants d’entreprises, partenaires techniques et financiers, et organisations non gouvernementales seront mobilisés, afin d’échanger sur des solutions novatrices et concrètes pour accélérer l’autonomisation des femmes et des jeunes filles, et lutter pour la réduction de la pauvreté dans la région.

Ainsi durant 48 heures, il sera question au cours de ce forum, de présenter les priorités du projet SWEDD, les progrès réalisés ces 3 dernières années, et de faire adopter la proposition de « Business Case » (l’étude de cas). Le secteur privé, sera lui invité à partager des idées et actions pouvant appuyer l’opérationnalisation des activités mises en œuvre dans le cadre du projet. L’optique étant de voir se renforcer les collaborations entre le secteur public et privé.

Cette plateforme d’échanges donnera l’occasion aux leaders politiques d'interagir avec des dirigeants d’entreprises, d’amener ces derniers à mieux comprendre l’importance de leurs contributions potentielles. Plus spécifiquement, les échanges permettront de vulgariser les thématiques d’autonomisation des femmes et le dividende démographique auprès des partenaires du secteur privé, et de mettre en exergue les liens possibles entre le projet SWEDD et les intérêts stratégiques et/ou programmes soutenus par le secteur privé.

Pour rappel, le projet SWEDD bénéficie de l’appui financier de la Banque mondiale, et de l’appui technique de l’UNFPA et de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé. Il vise à améliorer l’autonomie des femmes et des adolescentes, leur accès aux services de qualité en matière de santé maternelle et infantile, et de planification familiale. Il œuvre également à la réduction des inégalités entre les sexes dans le Sahel.

###