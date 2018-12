Afrique de l'Ouest: Tournoi UFOA B U20 - Le Sénégal remporte le trophée

Le Sénégal a remporté le tournoi de l'UFOA B U20 que le Togo a abrité depuis le 06 décembre dernier. Les Lionceaux ont battu en finale le Nigeria 2-0.

Les deux équipes ont bien démarré la rencontre sans round d'observation. Mais ce sont les Sénégalais qui ont plus crée d'opportunités de but. Sur son coté, Amadou Sagna a donné du fil à retorde à son vis-à-vis. Après 30 minutes de jeu, Les Lionceaux ont les meilleures occasions de but mais Sagna, Drame Ibrahima ont du mal à les concrétiser. De l'autre on encaisse le coup avant de réagir. Les Lionceaux ont maitrisé la première partie alors que les Flying Eagles subissent et conservent leur cage inviolée jusqu'à la fin de la première mi-temps.

De retour des vestiaires, les Sénégalais n'ont pas mis beaucoup de temps pour ouvrir le score grâce à Sagna Amadou (47è). Obligé de réagir, les Nigérians procèdent déjà aux changements. Des modifications qui leur ont permis de s'approcher des buts des Sénégalais. Il a fallu une grande classe du gardien sénégalais pour sauver les meubles. Mais ce réveil des Nigérians a été de courte durée . Les Sénégalais reprennent le contrôle et inscrivent le second but de la rencontre, œuvre de Youssoupha Badji (69è). Cette réalisation lui permet de porter son capital but à 4. Avec l'entrée de Eletu Peter, rien ne sera plus marqué jusqu'à la fin de la rencontre. Invité à la compétition, le Sénégal s'offre le trophée devant le Nigeria.

A l'issue du match de classement, le Mali est classé troisième après sa victoire face au Niger.

Trophées individuels du tournoi

Meilleur gardien : Dialy N'diaye (Sénégal)

Meilleur buteur : Youssouph Badji (Sénégal) 4 buts

Meilleur joueur : Kanté Boubacar (Mali)