Sénégal: Le Groupe consultatif pour la phase 2 du PSE s'ouvre ce matin à Paris

Dakar, 17 déc (APS) - Le Groupe consultatif pour le financement de la phase 2 du Plan Sénégal émergent (PSE) s'ouvre ce lundi au siège de la Banque mondiale à Paris.

Lors de cette 8e table-ronde de ses bailleurs de fonds, le Sénégal va chercher à mobiliser auprès de ses partenaires techniques et financiers 4.684 milliards de francs CFA pour compléter le financement du Plan d'actions prioritaires (PAP) 2019-2023.

Le coût global de ce PAP qui va marquer le début de la mise en oeuvre de la deuxième phase du PSE, est de 14.098 milliards francs CFA.

Le gouvernement est déjà parvenu à mobiliser 9414 milliards de francs CFA. A Paris, il sera donc à la recherche de 4684 milliards devant provenir des partenaires techniques et financiers et 1834 milliards du secteur privé, selon une source proche du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan.

Le PAP a été élaboré dans le souci d'assurer "une consolidation des progrès enregistrés" avec la première phase du PSE. Il "se base sur une analyse des meilleures pratiques tant au niveau national que mondial en termes de transformation structurelle de l'économie et de croissance".

Le gouvernement souligne qu'il "vient renforcer les bonnes performances macroéconomiques, l'offre en services sociaux de base et accélérer l'éradication de la pauvreté".

"Pour réussir la mise en œuvre du PAP 2019-2023, le Gouvernement souhaite la mobilisation des ressources financières tant publiques que privées", explique le communiqué.

"La stratégie de financement dudit plan repose sur une mobilisation optimale de ressources internes (publiques et privées) et sur un recours à des financements extérieurs (publics, privés, diaspora, etc.)".

Ce présent groupe consultatif est organisé avec l'appui de la Banque mondiale et du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Son objectif principal "est de mobiliser tous les partenaires autour de la phase II du PSE et de converger vers un développement durable décliné dans le Plan d'actions prioritaires (PAP 2019-2023)".

Selon le gouvernement sénégalais, "cette conférence permettra de présenter aux partenaires techniques et financiers, aux investisseurs privés et à la diaspora, la seconde phase du PSE et les opportunités d'investissement au Sénégal, en vue de mobiliser les ressources complémentaires pour financer le développement sur la période 2019-2023."

Il souligne qu'elle "s'intègre dans le processus continu de dialogue et de concertation sur les orientations du PSE, de mobilisation de ressources et de partenariats mais également, d'appropriation des priorités nationales par les acteurs au développement et la population".

Les secteurs et domaines prioritaires du PAP 2019-2023 sont : l'agriculture, l'horticulture, l'agro-industrie, les infrastructures, la construction, l'énergie, le Pétrole, le Gaz, les mines, les industries, l'économie numérique, tourisme et finance.

"En plus des personnalités ciblées et des représentants du Gouvernement du Sénégal, des organisations internationales, les partenaires concernés par le financement public classique, les nouveaux partenaires et bailleurs potentiels, le secteur privé national et international, sont conviés au Groupe Consultatif pour partager les opportunités d'affaires et échanger sur les modalités de réalisation des investissements structurants."

Entre autres, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international et le Fonds saoudien de développement devraient participer à la rencontre aux côtés du chef de l'Etat, Macky Sall.

Dans la foulée de la rencontre avec les partenaires techniques et financiers, un forum des investisseurs privés se tiendra mardi.