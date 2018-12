Soudan: Une délégation de la Banque Mondiale en visite à Damazine

Damazine — Le gouverneur de l'État fédéré du Nil Bleu M.Khalid Hussein, a reçu samedi dans son bureau une délégation de la Banque Mondiale (BM) conduite par M. Robin, directeur de directeurs de la (BM), accompagnée d'une délégation du ministère fédéral des Finances et du coordonnateur du projet fédéral de consolidation de la paix et du développement, avec la participation des ministres des Finances, de la Production, des Ressources économiques, de la Santé et de Développement.

La réunion a porté sur un certain nombre de thèmes des projets de la Banque mondiale qui ont été mis en œuvre dans l'État au Nil Bleu.

La visite vise à inspecter et à assurer la durabilité des projets mis en œuvre dans l'État fédéré du Nil Bleu.

Le gouverneur a félicité la (BM) pour son soutien et son application de divers projets visant à assurer la stabilité sociale des personnes touchées et à œuvrer au renforcement des capacités et au développement des ressources humaines dans l'État fédéré du Nil Bleu.