Congo-Kinshasa: Avec la machine à voter comme simple imprimante - Lamuka - Lumbi appelle à voter massivement pour Fayulu !

COMMUNIQUE DE PRESSE

A moins de dix jours de la date retenue pour la tenue des élections Présidentielle, Législatives, Nationales et Provinciales, le 23 décembre 2018, la coalition LAMUKA tient à fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur sa position en rapport avec la suite du processus électoral, particulièrement en ce qui concerne l'utilisation de la machine à voter :

La coalition Lamukatient, à rassurer l'opinion quant à sa détermination à participer aux élections du 23 décembre 2018, n'envisage nullement le boycott et surtout n'acceptera aucun report de ces scrutins ;

Elle rappelle que ces élections sont le fruit d'énormes sacrifices, y compris en vies humaines, consentis par notre peuple qui aspire à l'alternance politique dans notre pays ;

La CoalitionLamuka tient donc à ces élections et ne ménagera aucun effort pour que celles-ci reflètent exactement la volonté du peuple ; ces élections doivent être apaisées, crédibles, transparentes et démocratiques ;

C'est pour cette raison que la coalitionLamuka est opposée au vote électronique, notamment avec l'usage de la machine à voter, proscrit par notre loi électorale en son article 237 ter, mais que la CENI s'obstine à imposer en l'absence de tout consensus en la matière ;

Ainsi, conformément aux recommandations de la CENCO et aux récentes déclarations de la CENI, ces machines peuvent servir pour d'autres tâches telle l'impression des bulletins de vote ;

La coalition Lamukalance donc un appel pressant à toutes les congolaises et à tous les congolais à aller voter massivement pour leur candidat, Martin Fayulu Madidi dans la paix et la sérénité en évitant tout acte de provocation d'où qu'il vienne ;

Lacoalition Lamuka tient à informer l'opinion tant nationale qu'internationale que conformément à la loi électorale et dans le plus strict respect de toutes ses dispositions, seuls les résultats issus du comptage manuel des bulletins déposés dans les urnes, en outre validés par les témoins des partis politiques et les observateurs indépendants des réseaux catholiques, protestants et de la société civile devront être pris en compte ;

Enfin, la coalition Lamukaappelle le peuple congolais à la plus grande vigilance pour protéger son vote ;

Il est temps pour nous tous d'engager la reconstruction de notre pays si ravagé ; et les prochaines élections sont déterminantes et cruciales à cet effet.

Fait à Kinshasa, le 16 décembre 2018

Pour la coalition Lamuka,

Pierre Lumbi Okongo