Congo-Kinshasa: Shadary - Jean Placide Yoko décortique les quatre axes cardinaux !

Renforcer le rôle géostratégique du Congo-Kinshasa, affermir l'autorité de l'Etat et de la gouvernance politique, lutter contre la pauvreté et pour une économie diversifiée et compétitive. Telles sont les 4 axes du programme de Ramazani Shadary qui ont poussé Jean Placide Yoko, appelé le « Grand Maître », à jeter son dévolu sur le candidat n°13 à la présidence de la République.

En effet, ce Docteur en droit n'a pas seulement percé dans ce domaine mais bien plus, il a appris à aiguiser sa plume. C'est ainsi qu'est né aujourd'hui cet ouvrage regorgeant, outre le programme du dauphin, les contours de toutes ses stratégies de la campagne, chose qui pourra même après ces élections, servir de repère aux autres, aux plus jeunes. Le doyen Yoko est convaincu que l'intelligence, la compétence et l'expérience professionnelle que regorge ce candidat, ne réside chez aucun autre.

Cet ouvrage ne cessera de faire parler de lui. Depuis le début de la campagne, personne dans le chef des candidats à la magistrature suprême n'a eu ce privilège. Maître Yoko Yakembe a délié sa langue pour expliquer méticuleusement la motivation de son choix.

Le candidat de la continuité comme il se fait appeler, n'aura pas à répondre qu'aux anciennes préoccupations de la population selon le plan du gouvernement sortant, comme le pensent certaines opinions, explique-t-il. Lorsque Shadary parle de renforcer l'autorité de l'Etat, développe-t-il, il va au-delà de ce que l'ancien régime avait prôné.

L'auteur insiste donc sur les différences que contient ce plan d'action, en comparaison avec l'ancien, et juge que celui-ci est recommandable pour tous et crois qu'il peut bien mener le pays à l'émergence et au développement. S'agissant de l'économie diversifiée et compétitive, il faut comprendre ici, qu'au-delà des problèmes économiques à régler à l'intérieur du pays, il faut bien que cette dernière soit aussi forte au niveau externe.

Yoko Yakembe a également insisté sur le fait que la lucidité d'un tel programme ne peut pas laisser indifférents les cerveaux avertis comme le sien. Par ailleurs, il n'a pas manqué de dire un mot par rapport aux relations tendues entre le gouvernement et la communauté internationale. Ainsi, a-t-il plaidé, qu'il faut que le gouvernement revoie sa décision et cherche à ordonner cette situation au plus vite. "Les liens qui nous unissent avec la communauté internationale sont si importantes et de très longues durée que nous ne pouvons pour un petit mal entendu, les laisser voler en éclat". Il interpelle, de ce fait, le gouvernement de la République à négocier pour retrouver une harmonie étant donné que ce sont des partenaires de taille.

Il a donc invité tous les candidats de rejoindre celui du FCC pour travailler ensemble, au cas où bien sûr il remportait les élections, dans le but de rebâtir un pays plus beau qu'avant.