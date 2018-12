Congo-Kinshasa: Le carnaval d'Esaïe Djoli récolte un grand succès sur les artères de Bandalungwa

La commune de Bandalungwa était en ébullition ce 16 décembre 2018, une journée dominicale. Une marée humaine provenue des quartiers Adoula, Bisengo, Camp Kokolo, Kasa-Vubu, Lingwala, Lubudi, Lumumba et Makelele, a, déjà dans la matinée, déferlé vers le mythique espace Beverly Hills où allait être donné le coup d'envoi du carnaval du candidat à la députation provinciale, Esaïe Djoli A Djoli, le «chouchou» des Ndalois (habitants de Bandalungwa).

Sous le coup de 13 heures, plusieurs véhicules et motos se sont mis à klaxonner pour annoncer le départ de ce grand carnaval. Portant tee-shirts, chapeaux, badges, drapeaux, effigies des candidats n°33 (provinciales) et n°13 (présidentielle), d'innombrables sympathisants de ce leader de Bandal et militants du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD) ont pris la route menant vers la grande avenue Kasa-Vubu. Des chants, slogans, ovations, cris de joie, de même que le tube «Votez Esaïe Djoli» ont attiré d'autres habitants de cette commune dit «Paris».

L'itinéraire était bien établi. Après cette grande artère, l'immense foule a emprunté les avenues Kisangani, Asolongo et celle longeant le terrain de football Allemagne au quartier Makelele. Puis, Esaïe Djoli et sa chère épouse, Louise Katau Djoli, ont à nouveau gagné l'avenue Kasa-Vubu. Sous un soleil de plomb, cette marée humaine a quand pu sillonner une bonne partie de Bandalungwa, notamment les avenues Kimbondo, Inga, Bula, etc.

Cette démonstration de force s'est achevée au point de départ autour d'un rafraichissement. Enorme succès !

A titre de rappel, Esaïe Djoli A Djoli, originaire du Grand Equateur (Province de la Tshuapa), est cadre au sein du PPRD dont le Secrétaire Permanent, Emmanuel Ramazani Shadary, a été désigné Dauphin de Joseph Kabila. Marié et père de quatre enfants, il est aussi cadre à l'Office Congolais de Contrôle (OCC). Ayant tous les atouts, il est déterminé à devenir le porte-parole de Bandalungwa, son lieu de résidence permanente, dans la prochaine Assemblée Provinciale de la Ville-Province de Kinshasa. A exactement une semaine de la tenue de trois scrutins combinés, la présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales, le candidat Esaïe Djoli a le vent en poupe. Bon vent !