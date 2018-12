Congo-Kinshasa: Promotion de l'image de Dénis Mukwege - Les Amis de Panzi en pôle position !

Le Prix Nobel de la Paix obtenu par le Dr Denis Mukwege a, en effet, reçu un écho positif auprès des congolais dans la mesure où il est une grande distinction, sinon la première, qu'un congolais a pu avoir sur l'échiquier international.

Saluant cette reconnaissance, l'ASBL «Les Amis de Panzi» qui milite, depuis plusieurs années, pour la promotion de cet homme hors pairs, a promis de toujours s'aligner dans cette optique de combat. Cela, jusqu'à ce que le nom de Mukwege transcende les périodes et les époques.

D'ailleurs, dans sa vision de promouvoir et vulgariser l'image de Denis Mukwege, cette ASBL avait concouru, le lundi 10 décembre dernier, à l'organisation d'une projection vidéo à l'occasion de la remise dudit Prix Nobel qui a eu lieu dans la ville d'Oslo, capitale de la Norvège. Interrogé quant à ce, Aubry Ndungi, président de cette structure, a exprimé son immense joie et satisfecit concernant cette distinction obtenue par celui qui est communément appelé le "réparateur des femmes".

Aubry Ndungi a invité la population congolaise, en général, à faire sien ce Nobel qui, a-t-il poursuivi, n'est pas une raison de bonheur pour le seul Dr Mukwege mais aussi une fierté pour tout le peuple, spécialement pour ces femmes et enfants victimes des violences sexuelles. Dans cette foulée, les Amis de Panzi en appelle aux médias, aux élites ainsi qu'à tout individu, selon ses qualités, de promouvoir les actions de Denis Mukwege. «Nous tous avons vu comment les étrangers applaudissent cet homme. Il est vraiment une étoile. Nous devons être fiers de lui et de ses réalisations... Non seulement il est premier congolais à avoir un Prix Nobel, mais il est aussi la personne qui a, à ce jour, beaucoup de prix dans le monde », a signalé Aubry Ndungi.

De leur côté, les Amis de Panzi ont indiqué que ce Prix qu'a reçu le Dr Denis les fortifie et consolide encore leur vision qui est celle de promouvoir et vulgariser l'image et les actions de ce combattant pro démocratie et Etat des droits.