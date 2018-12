Congo-Kinshasa: Santé sexuelle et reproductive - L'ONG Ipas et ACOLDEMHA s'engagent à sauver des vies des femmes handicapées

Assurer des soins de santé sexuelle et reproductive de qualité à toutes les femmes handicapées en RDC. C'est à cet engagement que s'est assignée l'ONG internationale Ipas, en partenariat avec l'Association congolaise pour la libération et le développement de la Maman handicapée, sous l'égide du Ministère de Santé Publique.

En effet, à l'occasion de la célébration de la journée internationale des personnes vivant avec handicap, célébrée le 3 décembre de chaque année, une activité a été organisée, le vendredi 14 décembre 2018, dans la salle polyvalente du centre pour handicap situé sur l'avenue des huileries dans la commune de la Gombe. Car, dans sa mission régalienne, l'ONG Américaine Ipas se focalise, entre autres, sur l'amélioration de la qualité de vie de toutes les femmes au travers d'un focus sur la santé de la reproduction, avec un focus spécial sur la prévention des avortements à risque ou clandestins ; amélioration du traitement des complications et les minimiser. C'est dire que Ipas ne veut pas entendre qu'il y a des femmes (valides ou handicapées) mortes à cause d'un avortement clandestin.

«Autonomiser les personnes handicapées en améliorant leur accès aux services de santé sexuelle et reproductive en RDC», c'est le thème qui a été développé afin de conscientiser les personnes handicapées sur leur accès libre aux soins de santé sexuelle et reproductive. Pour le Docteur Jean-Claude Mulumba, chargé des projets de l'Ong Ipas, la collaboration avec l'ACOLDEMHA vise à identifier les besoins en santé sexuelle et reproductive des personnes en situation de handicap ; identifier les barrières d'accès aux services de qualité en santé sexuelle et reproductive et les rendre disponibles sans discrimination. Cela, en mettant en place des unités des soins de santé sexuelle et reproductive répondant aux besoins des personnes handicapées et à un coût abordable. En effet, Ipas, révèle le Dr Jean-Claude Mulumba, va organiser des séances de formation des spécialistes en santé sexuelle et reproduction avec une touche particulière en avortement sécurisé et légal. D'où, l'une des recommandations capitales est que les personnes handicapées pratiquent une sexualité responsable.

Au nom de l'ACOLDEMHA, Mme Nancy Bikula a laissé entendre que Ipas vient effacer le cycle de malheur (pauvreté, handicap et victimes de viol), en améliorant l'accès des femmes et jeunes filles handicapées aux services de santé sexuelle et reproductive de qualité voire leur prise en charge.

Pour ce faire, le Directeur chef de service de la Direction de coordination des activités de réadaptation de personnes handicapées (DICOREPHA), M. Hilaire Kalume a appelé les personnes handicapées à briser toute sorte des barrières à l'accès des soins de santé de qualité. Et, il les a encouragés à être des artisans indispensables de leur autonomisation sur tous les plans. Aussi, être des agents structurés (engagés) pour un accès nécessaire et équitable aux services de santé sexuelle et reproductive. Car, il sied de souligner que nonobstant les lois tant nationales, régionales et internationales, la question sur le respect des droits des personnes handicapées est et reste une préoccupation à ne pas négliger.

De son côté, Dr Rachel Yodia a focalisé son intervention sur la problématique d'accès des groupes vulnérables aux soins de santé sexuelle et reproductive. Au fond, elle les a exhortées sur les avantages de la planification familiale qui s'inscrit sur le développement durable des peuples. Ainsi, elle a souligné que le Programme national de santé de la reproduction (PNSR) fignole des stratégies pour offrir des soins de santé sexuelle et reproductive de qualité à toute personne sans discrimination. C'est la raison même de l'implantation des unités des soins adéquats en SSR. Et, ces unités offriront également des notions de planifications familiales ainsi que les méthodes contraceptives.

Briser les obstacles

Face à ces pairs, le Dr Valentin Tshitenge s'est attardé sur les obstacles à l'accès aux SSR des femmes et filles handicapées en RDC. Pour lui, le premier obstacle, c'est la personne handicapée elle-même par ses préjugées, honte et peur de s'afficher à la face du monde. C'est-à-dire, les personnes handicapées se heurtent à des barrières socioculturelles et structurelles, telles que l'éloignement des établissements de santé, le manque de structures et équipements adaptés pour les PVH. Qu'à cela ne tienne, le Dr Valentin Tshitenge a invité ses semblables à ne pas se sous-estimer.

" Nous remercions Ipas d'avoir fait le premier pas et nous invitons les autres partenaires techniques et financiers qui soutiennent notre pays de venir emboîter le pas", a conclu le Dr Valentin Tshitenge.