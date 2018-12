Congo-Kinshasa: Sous l'égide de l'OIF - Journalistes et acteurs de la société civile s'approprient le guide électoral

Le programme d'appui au contentieux électoral de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et l'Institut Alternative et Initiatives Citoyennes pour la Gouvernance démocratique (I-AICGD) ont organisé, du 12 au 15 décembre 2018, à l'Hôtel Pulman, un séminaire d'appropriation des textes et dispositions relatives au processus électoral.

Le samedi 15 décembre 2018 a été le tour des journalistes et les organisations de la société. Sous la modération du directeur exécutif d'I-AICGD, Sylvain Patrick Lumu, les échanges ont été fructueux entre l'assistance et les institutions en charge (Cour Constitutionnelle, Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la communication(CSAC) et Commission Electorale Nationale Indépendante). Les objectifs de ce séminaire étaient notamment, de faciliter l'appropriation dudit Guide électoral et sa dissémination au sein des médias et des organisations de la société civile ; permettre une compréhension générale et schématique du contentieux électoral et les audiences ; donner les informations de base sur le rôle et les contraintes des médias dans la couverture de la campagne, des opérations de vote et sur l'annonce des résultats.

Après la présentation de l'ouvrage «Guide électoral. Tome 1 Lecture croisée des textes», élaboré conjointement par ces trois institutions auxquelles, s'est associé le Journal Officiel avec l'appui d'experts francophones. Pour ce faire, le directeur de cabinet du Président de la CENI a développé le thème intitulé « le rôle et les devoirs des observateurs pendant les élections, à la proclamation des résultats et pendant le contentieux électoral ».

M. Kilomba, Juge à la Cour constitutionnelle, a focalisé son intervention sur la présentation des conclusions du séminaire. Et, le Vice-président du CSAC, Alain Nkoyi s'est attelé à expliquer l'assistance sur « la régulation des médias et le rôle et devoirs de journalistes ». Pour lui, les journalistes doivent éviter les imputations dommageables. C'est dire qu'ils doivent rester dans leurs missions d'informer, former et divertir. Quand à la question d'organiser des débats des candidats à l'élection présidentielle, Alain Nkoyi a révélé que certains candidats n'en veulent pas. Ils avancent toujours des raisons d'empêchement.

Il a mis en garde les organes de presse contre toute tentation à publier les résultats des élections avant la CENI, ce qui exposerait les coupables à des lourdes sanctions.

De son côté, le Conseiller juridique principal du Président de la CENI, Dom Banza, a plus expliqué la fameuse question de seuil légal de la représentativité. Il a été renforcé par M. Alumeti, un autre expert de la centrale électorale.

Quid d'un observateur électoral

il sied de souligner que la transparence des opérations électorales dépend du rapport formulé par un observateur. D'où, il a été appelé au respect des lois, règles, code de bonne conduite pour bien faire son travail sans dérapage, ni partialité. C'est la raison également d'un appel aux organisations de la société civile à faire un bon choix et déploiement de leurs observateurs.

Conditions pour être observateur

L'article 95 des mesures d'application de la nouvelle Loi électorale, défini bel et bien les conditions requises aux observateurs nationaux. Il s'agit de : avoir sa carte d'électeur, produire un mandat en bonne et due forme délivrée par l'organisme qui le propose ; produire la preuve de la personnalité juridique de l'association requérante et présenter deux photos passeports récentes.

A ces conditions s'ajoute le plan de déploiement des observateurs.

Un observateur est-il libre ?

Les experts de la CENI ont souligné qu'un observateur n'est pas un électron libre. D'ailleurs, la CENI aurait demandé aux organismes qui vont déployer des observateurs le 23 décembre de l'informer au préalable du contenu de leurs rapports. Un couac qui s'annonce déjà avec les organisations de la société civile qui, au cours du débat, ont estimé qu'un rapport d'une mission d'observation est destiné à être envoyé à l'organisation qui a mandaté les observateurs.

Georges Kapiamba, Coordonnateur de l'ACAJ a demandé à la Cour constitutionnelle de respecter les règles d'un procès équitable pendant les contentieux électoraux, surtout en ce qui concerne la durée du procès et le temps de parole à accorder aux différentes parties. A la CENI, Kapiamba demande la publication des listes définitives des électeurs sur son Sit web.