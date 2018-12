Congo-Kinshasa: Une candidature, un profil, un choix utile - Tout Lingwala derrière Jésus-Noël Sheke Wa Domene !

Il fait consensus dans la commune de Lingwala. Toutefois, il n'a pas l'air de prétendre défier le principe d'exception qui fait la beauté de la règle. Jeunes et vieux, hommes et femmes, des milliers d'électeurs de cette commune de la Lukunga sont convaincus par le profil et la vision politique du candidat à la députation provinciale à Kinshasa, Jésus-Noël Sheke Wa Domene, n°29.

Dimanche 16 décembre dernier, lors d'un carnaval motorisé organisé dans l'optique de la poursuite de sa campagne électorale, ce nouveau modèle du leadership Kinois a été accompagné par une foule incommensurable qui lui exprimait tout son soutien en termes de choix utile pour "Lingwala ya sika". «J'ai décidé de me présenter à l'élection provinciale, car je veux redonner à chaque fille et fils de Lingwala, confiance en nous, confiance en notre Commune, en notre Ville et dans notre capacité collective à relever nos défis. Ce faisant, nous redonnerons à tous les Kinois et au reste des Congolais, confiance en notre pays », tance-t-il.

Projets décisifs

Egal à lui-même, Jésus-Noël Sheke met en exergue de par son programme plein d'ambitions positives 16 projets, indique-t-il, pour enraciner la culture de résolution des problèmes de la population de Lingwala et de Kinshasa, en général. «Je veux par la présente, prendre avec vous des engagements clairs à travers nos 16 projets décisifs qui visent, entre autres, 5 objectifs majeurs», promet-il à ses potentiels électeurs. Et, de préciser qu'il donnera, grâce à ses initiatives pratiques, de l'emploi aux Lingwalaises et Lingwalais à travers ce qu'il qualifie de concept loi-programme dénommé : «la préférence communale en matière d'embauche», avec à la clé, la création de l'Agence Communale pour l'orientation, la formation et l'emploi.

Eu égard à cet objectif, le candidat n°29 rassure que plus de 2.000 emplois seront créés dès la première année de leur quinquennat à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Jésus-Noël Sheke insiste, en outre, sur la réparation des inégalités sociales avec une batterie des Edits-programmes axés sur la mise en œuvre de la Carte Communale de Santé ainsi que de l'Assurance funérailles, sans omettre la prise en charge des nécessiteux pour un accès équitable aux services sociaux. Le très réclamé n°29 martèle au niveau du troisième objectif sur la garantie de la mise en œuvre des projets, "Jeunes entrepreneurs de la commune", "de l'entreprise coopérative des Femmes et du Guichet de Crédit Communal afin de booster les activités économiques dans notre Commune".

Cela, soutient-il, passe par la création de la Zone Franche industrielle de Lingwala. « Repenser le mode de vie et d'occupation de notre territoire, la commune de Lingwala, par la mise en œuvre d'un programme de Ré-urbanisation accélérée décidée par un Edit portant Schéma de cohérence territoriale. Au volet environnemental, mettre en place le projet dénommé LING VERT (Reverdir la Communale de Lingwala qui a perdu à ce jour 73 %de la végétation). Lingwala, Commune Sportive et Culture... », préconise le candidat n°29 en termes de projet pour la commune de Lingwala qui se voudra toute pimpante et où il fera réellement beau vivre.