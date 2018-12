Congo-Kinshasa: Halte à la violence - Justin Bitakwira interpelle les militants de Lamuka et Cach !

Justin Bitakwira Bihona-Hayi, Ministre du développement rural et membre du Comité stratégique du Front Commun pour le Congo-FCC- a lancé un message à l'endroit des militants de l'Opposition qui tenteraient de perturber l'arrivée prochaine d'Emmanuel Ramazani Shadary, candidat FCC à la présidentielle, à Uvira.

"La démocratie a beaucoup d'exigence. Ce n'est pas différent du sport. A Kinshasa, si vous êtes de l'AS Vita Club, évitez d'aller du côté des fans du DCMP, et vice-versa. Parce que si vous êtes du DCMP et que vous êtes allés vous mettre du côté de l'AS V-Club, et que vous applaudissez quand le DCMP marque, on va vous projeter comme un pion, vous allez chuter dans un lieu inconnu. C'est comme ça que je demande à la population d'Uvira, quand le candidat du FCC va arriver, tous ceux qui sont pour les autres candidats, tels numéro 4 ou 20, si vous venez au lieu du meeting du candidat du FCC pour chahuter ou pour indiquer des doigts, avant de venir, il faut dire au revoir à votre mère et à votre père parce que vous ne serez pas sûrs de pouvoir rentrer chez vous, ce jour-là. Ils seront à Makala ou à Angenga », a-t-il indiqué dans un message enregistré sur les antennes de la Rtnc/Uvira.

Cette déclaration est le fruit d'observation plus d'une fois de désarrois marqués par plusieurs militants lors de différents meetings. C'est ainsi qu'il a, ensuite, précisé davantage ses menaces. "Donc, je demande à tous ceux qui sont contre le candidat du FCC de ne pas venir perturber notre meeting, ne venez pas au stade de l'unité d'Uvira parce que vous ne rentrerez plus. Si vous êtes mariés, avant de venir, dites au revoir à votre femme et à vos enfants. C'est le voisin qui est à côté de chacun de vous qui sera l'agent de renseignement. Il sera soit de l'ANR ou de la police", a t-il ajouté. Farouche défenseur du pouvoir, Justin Bitakwira est partisan de l'instauration d'une "dictature positive en République démocratique du Congo". Il a développé cette réflexion lors de l'émission Point de vue, diffusée sur une chaîne de télévision privée émettant à Kinshasa.