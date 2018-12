Congo-Kinshasa: Clôture de la session de septembre - Des adieux de Léon Kengo wa Dondo aux sénateurs !

Conformément à l'article 115 de la constitution et 74 de son règlement d'ordre intérieur, la Chambre Haute du Parlement congolais, a procédé à sa cérémonie de clôture de session de septembre, survenue le samedi 15 décembre dernier.

A en croire le speech final du Président Leon Kengo wa Dondo, cette session, purement budgétaire, a été une réussite totale avec l'adoption de la loi de finances pour l'exercice 2019. Il convient de noter que ladite session est intervenue à un moment important au cours duquel, la RDC se prépare d'ores et déjà à expérimenter un troisième cycle électoral démocratique, par les élections prévues le 23 décembre 2018.

Ainsi donc, le Président du Sénat a invité l'ensemble de la population congolaise à privilégier la paix pour permettre au pays d'atteindre l'objectif tant voulu, celui d'organiser des élections libres, transparentes et apaisées. Pour rappel, la session de septembre qui vient tout juste de se clôturer, était la toute dernière pour les sénateurs et pour Léon Kengo Wa Dondo qui a fait ses adieux. Il sied de noter que, au cours de cette législature, il y a eu l'adoption de 289 lois, 110 enquêtes réalisées, 89 questions ont été adressées aux membres du Gouvernement.

Contexte

La clôture de session au Sénat intervient dans un contexte très particulier sur le plan politique, avec le processus électoral qui prend un tournant décisif. Puisque, ce dimanche 23 décembre2018, la population entend expérimenter son troisième cycle électoral, et voter ses nouveaux dirigeants. Ce faisant, Kengo Wa Dondo a lancé un appel au calme à l'ensemble de la population Kinoise, en particulier, et de toute la République, en général, pour que ledit processus atteigne sa phase finale, celle des élections crédibles, apaisées et démocratiques comme voulues par tous.

Bilan et acquis

Dans son allocution, le Président du Sénat a prononcé un discours bilan durant toute sa législature débutée au mois de Février 2007. Le travail abattu a été jugé positif avec l'adoption de 289 lois. Sur le plan politique, il a laissé entendre que les sénateurs ont adopté les lois portant organisation et fonctionnement de la loi organique sur le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, de la Ceni, du Csac et du Cnsa. Le sénat a également adopté des réformes sur le fonctionnement de la Police Nationale ; sur le code douanier, du FONER et de la TVA.

La loi sur l'agriculture ainsi que la mise en place des réformes sur le code de famille faisaient également partie des lois adoptées par le sénat de 2007 à 2018. Il faut cependant signaler que 89 questions orales ont été adressées à des membres du Gouvernement, 4 interpellations, 110 enquêtes réalisées et 700 résolutions ont été prises, lesquelles résolutions ont favorisé l'aboutissement de l'accord de la Saint Sylvestre.

Par ailleurs, Kengo a souligné que pendant les deux mandatures cumulées, le sénat s'est réuni en 24 sessions ordinaires et 17 extraordinaires. Faudrait-il encore ajouter en cela 20 congrès et 5 séances académiques. Pour ce qui est des acquis, le président de la Chambre Haute du Parlement a laissé entendre, qu'à leur arrivée en 2007, les sénateurs recevaient leurs émoluments en Franc Congolais, avec lui à la tête, le paiement a été dollarisé et bancarisé, et l'achat des voitures pour les sénateurs ainsi que la formation des tous les avantages consacrés aux agents, chose pour laquelle il s'est félicité.