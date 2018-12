Congo-Kinshasa: Augustin Kabuya - Profil d'un homme intègre pour le Mont-Amba

Il veut être porte-parole à l'Assemblée nationale pour tous les ressortissants de district du Mont-Amba. Il se veut être l'avocat du peuple, et par ailleurs il entend porter haut l'étendard des jeunes, mamans et papa se trouvant en sa circonscription électorale.

Lui, c'est Augustin Kabuya, actuel Secrétaire général adjoint de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), en charge de la communication, mobilisation et implantation du parti. Cette figure connue dans le milieu politique, s'est présenté comme Candidat aux législatives nationales, avec l'objectif d'œuvrer pour le bien-être de la population. A l'en croire, son engagement dans la députation nationale, s'inscrit dans le cadre de lutter contre la corruption, l'impunité et d'autres manœuvres antisociales qui ramènent au rabais, le développement socio-économique de la RDC.

Dans ses propos, partout où il passe, celui qui se fait appeler "l'espoir du Mont-Amba", ne cesse de prêcher la paix, le développement et l'amour de la patrie. Dans le cadre d'accentuer sa campagne électorale, dénommée à la "congolaise", Augustin Kabuya a réalisé le vendredi 14 décembre dernier, un carnaval très significatif. Le candidat numéro 491, accompagné d'une foule innombrable, constituée essentiellement des militants de l'UDPS, a sillonné toutes les communes et quartiers que regorge la circonscription du Mont-Amba. De Limete à Ngaba, en passant par la commune des Lemba, Matete, Kabuya a attiré des milliers de personnes venues pour cantonner à l'honneur de celui qui est considéré comme l'un des fils idéologiques et adoptifs d'Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire.

Selon des sympathisants qui l'accompagnaient, ils ont laissé entendre qu'Augustin Kabuya est la voix intelligible, capable d'apporter les préoccupations du Mont-Amba à l'hémicycle de palais du peuple. De surcroit, chemin faisant, le cortège de Kabuya, a fait une escale au niveau de Lemba-super, où il a appelé aux parlementaires débout de ce quartier, de voter massivement pour le numéro 491 pour la députation nationale et numéro 20 pour la présidentielle.

Dans une ambiance de confiance, les militants de ce coin de la capitale ont donné toutes les assurances à cet homme qui a passé des moments du bonheur tout comme de malheur aux côtés de Feu Etienne Tshisekedi. Jusqu'à présent, il poursuit la lutte politique avec le fils biologique du Sphinx de Limete, en la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo. « Je viens ici pour solliciter votre électorat, votez pour moi massivement afin de porter vos problèmes à l'Assemblée Nationale. Je parlerai pour lutter contre la pauvreté et l'injustice », a rassuré Augustin Kabuya. A voir les foules qui ont envahi le cortège du candidat numéro 491, faudrait dire que Kabuya est sans nul doute le candidat idéal pour la circonscription du Mont- Amba.