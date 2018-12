Congo-Kinshasa: Laurent Batumona - "Mon véritable adversaire, c'est la prédation du trésor public"

Le Directeur de campagne adjoint de Cach a mené une campagne doublement innovante, le porte-à-porte, qui, sur le terrain, a eu un impact surprenant. D'abord par son ampleur, les fidèles des églises, les professeurs frappent aux portes de leurs membres des communautés et établissements pour mobiliser les électeurs en vue de gagner la confiance en faveur de Laurent Batumona.

Innovante également par sa dimension politique accompagnée de la vérité. "Il faut donner un carton rouge à ceux qui ont distribué la souffrance à la population par la prédation du trésor public. Voter pour le camp du Changement. N° 20 pour Félix Tshisekedi candidat président de la République ; N° 508 et N° 45 pour Laurent Batumona à la députation nationale et provinciale".

Laurent Batumona, le candidat du Changement n° 508 à la députation nationale de la Funa et n°45 à la députation provinviale à Makala, a terminé sa journée marathon le week-end sur le banc de l'école de l'EP 4 de Yolo-Sud. Plus tôt, il avait donné un message offensif d'au moins 30 minutes devant des milliers de militants du changement. A quelques jours de trois scrutins combinés, Laurent Batumona tenait sa grand-messe de campagne à l'hôtel Gracius au quartier Matonge, dans la commune de Kalamu.

Le candidat de CACH, Cap pour le Changement, devait à la fois se dévoiler à la population, se raconter et livrer sa "vision" pour le pays. Surprenant son auditoire et les observateurs, il a livré plusieurs éléments sociaux de son programme. Les tenors du changement étaient là pour l'applaudir, comme les mamans de Bongolo, les clients des boulangéries, enseignants, les sympathisants et de nombreux invités. «Je tiens beaucoup à ces élections pour donner une autre image avec des lois et surtout pour leur application dans le cadre du contrôle parlementaire. Je considère que c'est l'avenir dont vous voulez que j'y aille défendre vos intérêts au Parlement", lance-t-il en ciblant le quinquenat à venir. "J'ai choisi d'être encore moi-même, je n'ai pas varié selon les situations. Mon adversaire, c'est la prédation du trésor public", martèle-t-il devant les enseignants. Ils se sont assemblés pour soutenir et accorder leur voix à leur candidat préféré de Kalamu. "Nous allons influencer votre réussite à ces élections avec nos apprenants et nos compatriotes par la campagne de porte-à-porte", ont-il confirmé.

Un message de changement, authentique et sincère aux yeux de la population. Laurent Batumona est apparu comme un homme conscient des difficultés de sa base et de l'étroitesse de leurs marges de survie et, aussi, a mesuré l'ampleur de la tâche qu'il va affronter au Parlement.

Tout le monde l'a applaudi

La population a vu en lui un homme libre qui a des convictions. La campagne porte-à-porte entreprit par le candidat n°508 et n°45 a conduit Laurent Batumona à la Communauté Apostolique Mont Carmel. Il a rencontré le Répresentant légal, l'Evêque Florent Ekende. Dans le cadre du partenariat qui existe depuis des lustres entre le Candidat de la Funa et de Makala, Laurent Batumona et cette communauté, des révélations prophétiques ont été dites à son endroit : " L'Esprit de Dieu vous conduira plus loin". Les pasteurs et leur fidèle ont juré de mouiller leur maillot pour les n°508 et n° 45 pendant cette campagne électorale afin de gagner la bataille électorale pour leur partenaire privilégié.

Le porte-à-porte va augmenter de manière significative les voix pour le candidat N° 508 et N° 45. Les équipes de campagne ont rappelé les grandes réalisations de Batumona pour la population de Makala et Funa, en général.