Congo-Kinshasa: CAF-C1 - V. Club surclasse Bantu FC, Mazembe soumet Zesco

Belle opération pour V. Club et Mazembe qui ont battu respectivement Bantu FC (4-1) et Zesco (1-0), en 16è de finale aller de la Ligue des champions. La manche retour est prévue le week-end du 21,22 et 23 décembre 2018.

Les deux clubs congolais à savoir l'AS V. Club et le TP Mazembe ont frappé en manche aller des 16è de finale de la Ligue des champions de la CAF le dimanche 16 décembre. L'AS V. Club n'a pas pardonné la formation du Lesotho Bantu FC (4-1). Le TP Mazembe pour sa part, a battu de justesse Zesco United de la Zambie (1-0).

Après la finale manquée de la 15è Coupe de la CAF, l'AS V. Club s'est présentée sur l'aire de jeu avec une seule ambition. Battre largement cette équipe avant le match retour. C'est Kazadi Kasengu qui était le premier à trouver le chemin du filet à la 24è minute. 1-0 pour V. Club.

Club met de l'impact dans le couloir et ne donne aucune chance aux adversaires de faire le jeu. C'est à la 35è minute que Jean-Marc Makusu sortira son coup de génie, en inscrivant intelligemment le deuxième but sur un lobe après une belle combinaison. Le 3è but intervient à la 54è par Jean Marc qui signe un doublé.

Après une incompréhension à la défense de V. Club, Bantu FC réussira à inscrire son unique but à la 57è par Joanes Molapo. Une réduction de score qui donne du souffle aux adversaires. Bantu FC essaye de prendre de l'envol sur le plan offensif.

A la 61è minute, le coach lance Moloko en lieu et place de Kazadi Kasengu. Avec son entrée, c'est une autre énergie qui s'ajoute à l'attaque de V. Club. Conséquence, Muzungu trouve les trous pour faire ses courses pour bénéficier des balles en profondeur de Moloko. A la 62è minute, Sur un centre parfait de Djuma Shabani, Muzungu inscrit le quatrième but de V. Club.

A Lubumbashi, le TP Mazembe a battu la formation zambienne de Zesco United sur un score étriqué de 1-0. L'unique but de la partie a été marqué par Jackson Muleka à la 19ème minute sur un centre de Ben Malango.

L'AS V. Club et le TP Mazembe ont une semaine pour aller confirmer leurs qualifications pour les 8è de finale. La manche retour se jouera le week-end du 21,22 et 23 décembre 2018. V. Club s'est déjà mis à l'abri avec ce score de 4-1. Par contre, le TP Mazembe a intérêt à bien travailler pour aller défier Zesco United en Zambie.