Congo-Kinshasa: Marie-Olive Lembe Kabila s'invite dans la campagne de Ramazani Shadary

De Kisangani à Goma en passant par Kindu et Bukavu, la première Dame de la République apporte un soutien de taille au candidat du Front commun pour le Congo. Auprès des couches sociales qu'elle a toujours fréquentées, Marie-Olive Lembe appelle à voter Ramazani Shadary.

La campagne du candidat du Front commun pour le Congo (FCC) prend une autre allure avec l'entrée en scène de Marie-Olive Lembe Kabila, l'épouse du chef de l'Etat, qui apporte son soutien total à Emmanuel Ramazani Shadary. Depuis le vendredi 14 décembre, à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo, la première Dame de la République s'est jointe au dauphin de Joseph Kabila pour battre campagne afin de maximiser ses chances de gagner la présidentielle du 23 décembre.

Lors du meeting du candidat du FCC à Kisangani, le vendredi 14 décembre, l'épouse de Joseph Kabila n'a pas hésité de prendre la parole pour inviter la foule à voter Ramazani Shadary. Lors du meeting, Marie-Olive Lembe a posé un acte de haute portée spirituelle en imposant sa main sur Emmanuel Ramazani pour le bénir. Dans la soirée après le meeting, la première Dame de la République lors d'un échange avec la presse locale est revenu sur son geste.

« Cette imposition de main était pour moi comme une recommandation divine à ce moment là. Le Saint Esprit m'a poussé de le bénir et de le laisser entre les mains du Seigneur pour qu'il soit son serviteur et que le peuple congolais puisse se réjouir et se retrouver derrière la mission qu'il va lui confier. Je ne viens pas le soutenir pour qu'il ne réussisse pas. Non. Si je viens le soutenir, c'est parce que j'ai déjà prié et gêné. Et, avant que je me lève pour venir, bien sûre avec l'autorisation de mon cher époux parce que moi je suis une femme soumise. Je le dis fièrement. Je me suis dis qu'il fallait que je donne au Seigneur sa place. C'est le premier soutien en public, que je le laisse entre les mains du Seigneur en le bénissant pour qu'il mène à bien sa mission », a expliqué Maman Olive devant la presse.

Au deuxième jour de son passage à Kisangani, Marie-Olive Lembe s'est entretenue avec les épouses des policiers et militaires pour les sensibiliser à voter pour « le candidat de la continuité ». « Nous devons comprendre et enseigner à nos enfants, nos frères et sœurs et toute la communauté que la continuité est nécessaire. La continuité c'est avec notre candidat à la présidence, le numéro 13 Ramazani Shadary », a dit Marie-Olive Lembe kabila devant les épouses des policiers et militaires en liesse.

Le même samedi, l'épouse du Chef de l'Etat a accompagné Emmanuel Ramazani Shadary aux metting de Kindu, dans le Maniema, puis à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. « Dans ma vision, c'est de faire le Congo une terre meilleure. Je vais me pencher sur le dossier infrastructures comme c'était jadis au pays. Quitter Goma vers Bukavu était une mince affaire, même chose pour Bukavu-Uvira et Kisangani, une affaire que je vais traiter dans un temps record », a dit Emmanuel Ramazani Shadari à la population réunie à la place de l'indépendance de la ville de Bukavu.

Le candidat FCC a émis le vœu de restaurer l'autorité de l'Etat sur toute l'étendue de la RDC. « Je ferais tout pour rétablir l'autorité de l'Etat dans tous les coins du pays et là, le plus grand travail sera de combattre tous ces petits groupes rebelles et mouvements qui sèment la terreur dans plusieurs coins du pays", a-t-il dit.

« Votez tous Ramazani Emmanuel Shadary, candidat de la continuité, c'est un bon choix pour toute la nation », a appelé Olive Lembe à la population de Bukavu lors du meeting.

Devant la presse du Bukavu au lendemain du meeting de la place de l'Indépendance, l'épouse du chef de l'Etat a été encore plus optimiste quant à la victoire de Shadary à l'issue de la présidentielle du 23 décembre. « Le prochain président sera Emmanuel Ramazani Shadary. Nous allons massivement le voter... Nous allons prouver à la face du monde que nous avons muri politiquement. Démocratiquement, nous allons l'élire », a-t-elle tranché.