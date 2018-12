Soudan: Ambassadeur Al-Khider à être Envoyé du Soudan auprès de l'UNON

Nairobi — - L'Ambassadeur du Soudan à Nairobi, Ghareeb-Allah Al-Khider, a présenté ses lettres de créance à la Directrice de l'Office des Nations Unies à Nairobi (UNON), Mme Hanna Tetteh, en tant qu'Envoyé Permanent du Soudan auprès de l'UNON, la 3ème plus grande Mission des Nations Unies après celle à Genève et l'autre à New York.

L'Ambassadeur Al-Khider a transmis les Salutations du Ministre des Affaires Etrangères, le Dr Al-Dirdiri Mohamed Ahmed, à la Directrice de l'UNON et sa Volonté de consolider les Relations entre le Soudan et l'UNON.

La Directrice de l'UNON, Mme Tetteh, a pour sa part, affirmé que l'UNON est prêt à Développer des Relations dans tous les domaines qui Servaient les Intérêts et les Objectifs des deux Parties, indiquant que le Soudan jouait un Rôle Régional Efficace pour Réaliser la Sécurité et la Paix dans la Région, en particulier en République du Sud Soudan et dans le pays.