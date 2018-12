Soudan: La MINUAD se félicite de progrès du processus de paix au Darfour

Nyala — Le chef de la mission de la MINUAD dans la région du Sud-Darfour M. Borhani Muskel Nega a confirmé que la Conférence sur les personnes déplacées et le succès du Tournoi National Scolaire témoignaient des progrès réalisés dans le processus de paix et de stabilité au Darfour et au Sud-Darfour.

M. Borhani a confirmé le soutien de la MINUAD aux efforts des personnes déplacées et à la poursuite du dialogue et des consultations au Darfour au cours des deux prochaines années en vue de l'instauration de la paix.

Barhani a déclaré que le document de Doha avait progressé dans le dialogue avec la participation de tous les segments du Darfour, reconnaissant les efforts du gouvernement soudanais et de la communauté déplacée dans toutes les options offertes aux personnes déplacées: nouvelle conception, intégration urbaine et retour volontaire en plus des défis de la sécurité, de la santé, de l'eau et de l'éducation pour les rapatriés.

Il a appelé la communauté à être un partenaire authentique dans tout futur règlement politique, soulignant qu'ils faisaient partie des mécanismes de la société du Darfour et constituaient l'un des piliers de la paix sociale et du développement.