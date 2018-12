Maroc: Au grand dam du Polisario, Dakhla abritera une nouvelle édition du Forum Crans Montana

"Bâtir une Afrique puissante et moderne au service de sa jeunesse».Tel est le thème choisi par les organisateurs de la cinquième édition du Forum Crans Montana qu'abritera la ville de Dakhla du 14 au 17 mars prochain, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cet évènement devenu incontournable est, selon les organisateurs, une référence incontournable pour les décideurs privés et publics de la planète pour aborder les principaux défis en Afrique et son intégration dans le monde. Les initiateurs ont souligné que ce forum ouvrira la porte d'une Afrique forte et moderne dédiée à sa jeunesse.

Le forum débattra de plusieurs sujets primordiaux dont l'énergie, les défis de l'environnement, l'économie numérique, la santé, l'agriculture, le développement durable, la promotion de l'esprit d'entreprise chez les jeunes et le leadership des femmes. Et toujours selon les organisateurs, cette cinquième édition connaîtra la participation de chefs d'Etat et de gouvernement, de ministres, d'organisations internationales, de parlementaires en plus des hommes d'affaires venant d'Afrique, de la ceinture Sud et du reste du monde.

Si les habitants de Dakhla ont estimé que la dernière édition n'était pas à la hauteur de leurs attentes, l'édition de mars prochain répondra davantage à leurs aspirations.