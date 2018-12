Algérie: Plaidoyer pour une coopération entre les ministères de l'Enseignement supérieur et de la Culture

Oran — Les participants au colloque international sur "les manuscrits de croyances, science de la parole et philosophie au Maghreb arabe", dont les travaux ont pris fin dimanche à Oran, ont recommandé une convention de coopération entre les ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Culture pour permettre aux chercheurs d'accéder aux manuscrits.

L'objectif d'une telle convention est de faciliter l'obtention de manuscrits conservés dans des zaouias et des écoles coraniques et de pouvoir contacter les propriétaires de ces manuscrits en vue de les étudier et les remettre à leur place, selon professeur Shahrazad Daras, directrice du laboratoire d'information, structures et modèles et pratiques de l'Université d'Oran 2, "Mohamed Benahmed".

Il a été également recommandé la coopération avec les centres spécialisés en étude des manuscrits, la publication des travaux de ce colloque international et l'organisation d'éditions annuelles de cette rencontre dont les trois prochaine traiteront des manuscrits culturelles, soufies et sur l'urbanisme et la ville.

Cette rencontre a imprégné une nouvelle empreinte aux sciences des manuscrits en mettant en exergue le manuscrit intellectuel, sauf que l'expérience maghrébine et de l'Orient demeure simple car voulant imiter de l'Occident qui £uvre à actualiser l'ancien manuscrit pour le traduire dans une autre langue, a-t-on souligné.

"L'université algérienne doit former des chercheurs dans le domaine des manuscrits intellectuels avec des méthodes modernes car c'est une science à part entière", a soutenu l'universitaire Benzina Chergui du département de philosophie de l'université d'Oran 2 "Mohamed Benahmed".

Une série de communications traitant de l'étude des manuscrits philosophiques, ésotériques et épistémologiques ont été animées deux jours durant par des universitaires du pays et de l'étranger qui ont soulevé notamment la difficulté d'accéder à des manuscrits.

La troisième journée de cette rencontre a été consacrée à une journée de formation de plus de 50 étudiants doctorants du système licence-master doctorat (LMD) dans les domaines de la méthodologie de la recherche scientifique, de la philosophie, des arts et de la culture.

Ce colloque a été organisé par le laboratoire de structures, modèles et pratiques de l'université d'Oran 2 "Mohamed Benahmed" en partenariat avec le Centre de recherches en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d'Oran.