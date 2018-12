Algérie: Invention - 150 demandes de brevet déposés depuis début 2018

Skikda — Pas moins de 150 demandes de brevet d'invention ont été déposés depuis le début de l'année en cours à l'Institut national algérien de propriété industrielle (INAPI), a affirmé dimanche à Skikda le chef du département de promotion des inventions de cet institut, Ziane Youcef.

Le nombre de demandes qui était de 120 l'année passée est "en constante progression" à la faveur des actions de l'INAPI qui a pour mission la sensibilisation et la promotion de la culture de la propriété industrielle ciblant, en particulier, inventeurs et porteurs de projets, a souligné le même responsable durant une rencontre d'information tenue dans le cadre des journées algériennes de la qualité et de l'innovation ouverte le 2 décembre courant.

Durant 2017, pas moins de 400 brevets d'invention ont été délivrés par l'INAPI, a ajouté M. Ziane dans une communication sur les missions de l'INAPI dans le domaine de l'étude et de la protection des droits liés à la propriété industrielle des marques, des modèles, des dessins et appellation d'origine, ainsi qu'en matière de mesures incitatives au développement de la capacité inventive. Pour être brevetée, une invention doit être "nouvelle et usinable", est-il notamment relevé.

"Le fondement de tout processus de développement de la production est social, car reposant sur l'investissement dans l'homme", a estimé, de son côté, Mohamed Boudermine, enseignant de sociologie à l'université de Skikda. Une exposition de produits d'une vingtaine d'opérateurs et industriels locaux a été organisée en marge de la journée d'information initiée par la Direction de l'industrie et des mines.

Les journées algériennes de la qualité et de l'innovation qui se poursuivront jusqu'au 18 décembre ont lieu sous l'égide du ministère de l'Industrie et des Mines dans le cadre de la sensibilisation des opérateurs économiques à l'importance de l'innovation, la protection de leurs produits industriels et leur mise en conformité avec les normes internationales pour développer la compétitivité et favoriser l'exportation.