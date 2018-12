Algérie: Lancement de la première application électronique d'accès à la recherche en bibliothèque

Adrar — La première application électronique algérienne d'accès virtuel au fond documentaire des bibliothèques de lecture publique a été lancée dimanche au niveau de la bibliothèque publique d'Adrar, dans le cadre d'un séminaire national sur les TIC dans les bibliothèques publiques.

Cette innovation informatique, fruit du travail d'une équipe d'ingénieurs locaux de la bibliothèque de wilaya dans le domaine de la numérisation, des TIC et de la programmation, permet de promouvoir les prestations des bibliothèques en facilitant leur accès virtuel par les étudiants et chercheurs, a indiqué le directeur de la bibliothèque d'Adrar, Mustapha Benzita.

Quatrième du genre, ce séminaire vise à se mettre au diapason des avancées réalisées dans le monde du numérique, d'autant plus que la bibliothèque est un espace qui regroupe diverses catégories sociales, a-t-il ajouté. Fonctionnant sous système Android, l'application en question a été présentée comme un support numérique permettant l'accès virtuel à la bibliothèque et la consultation notamment.

Selon le directeur-adjoint des bibliothèques et de la promotion de la lecture publique au ministère de la Culture, Hassen Mandjour, il existe actuellement 42 bibliothèques principales à travers le pays, et celle d'Adrar est pionnière sur le plan de la recherche électronique.

Le ministère de tutelle compte généraliser cette expérience à travers le territoire national, a-t-il souligné, en révélant que la tenue de ce séminaire est un témoignage de reconnaissance à cette équipe de recherche.

Organisé avec le concours du Laboratoire des systèmes informatique et de l'Archive d'Alger et les Laboratoires d'informatiques des Universités d'Oran et d'Adrar, cette rencontre regroupe des directeurs de bibliothèques, experts et chercheurs de différentes universités du pays et des spécialistes en informatique et en application technologique.

Les participants se penchent sur une série de thèmes liés, entre autres, à "la législation algérienne et la propriété intellectuelle dans le domaine numérique", "le rôle des nouvelles technologies au service des personnes aux besoins spécifiques dans les bibliothèques" et "l'impact de la communication sur les systèmes informatiques".

"Les bibliothèques principales de lecture en Algérie" et "la situation de l'exploitation des NTIC dans les bibliothèques d'Adrar", sont d'autres axes de débat au programme de cette rencontre nationale.

Trois ateliers sont constitués pour plancher sur les thèmes de la gestion des fonds numériques des bibliothèques publiques en Algérie, les applications des nouvelles technologies dans la bibliothèque principale d'Adrar et les mécanismes d'alimentation numérique dans les bibliothèques publiques en Algérie.

Initiée par la bibliothèque publique de lecture d'Adrar, cette rencontre vise à contribuer à la "création d'un réseau national des bibliothèques principales à travers le pays, sous l'égide du ministère de tutelle", selon les organisateurs. Un réseau devant permettre à tout utilisateur de n'importe quelle région du pays de bénéficier des prestations des bibliothèques grâce à un accès virtuel à leur fond documentaire.