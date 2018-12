Soudan: La mer Rouge assiste à la conclusion du projet de pisciculture

Port Soudan — L'État fédéré de la Mer Rouge a assisté à la conclusion du projet quinquennal de production agricole et halieutique pour petits producteurs, financé à hauteur de 5 millions d'euros, dans le cadre du partenariat entre l'Union Européenne et l'État et les bénéficiaires d'agriculteurs et de pêcheurs dans les deux localités :

Suakin et Ganab El Oulaib, qui a permis aux bénéficiaires d'appliquer des méthodes et des compétences avancées , de fournir des intrants et des techniques de production leur permettant de fournir des services financiers et des opportunités de financement bancaire, en plus de mettre en œuvre des programmes de formation et de renforcer les capacités d'utilisation des technologies, en préparant le guide du pêcheur, le guide des cultures, un atelier pour la fabrication de bateaux, en plus de soutenir l'Association des amis des pêcheurs - femmes dans le cadre de projets générateurs de revenus, où le nombre de bénéficiaires atteint [4510] dans les deux localités.