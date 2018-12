Gabon: LBV - L'AJEV relooke l'Institut Africain d'Informatique avant la reprise des cours

A la demande du corps enseignants et des étudiants de l'Institut Africain d'Informatique (IAI), l'Association des Jeunes Emergents Volontaires (AJEV) a procédé le 15 décembre dernier au nettoyage de l'établissement, et au revêtement de la peinture sur les bâtiments administratifs. L'objectif étant de permettre aux étudiants de terminer l'année académique 2016-2017 dans des meilleures conditions.

Après un an sans cours (année académique 2017-2018), l'IAI s'est retrouvé dans de hautes herbes, et la peinture des bâtiments administratifs n'en finissait plus de se dégrader. Face à cette ambiance morose, il était nécessaire de réagir. Tout en remerciant la réactivité de l'AJEV, Donacien Guifo Kouam, Délégué des Enseignants de IAI a déclaré que « l'établissement était dans un état vraiment d'abandon. Avec le soutien de cette association, nous percevons beaucoup de lumière ce matin, tout se passe bien. Il y a de la peinture partout. Nous sommes très heureux de cette assistance ». Sur la reprise des cours, l'enseignant a indiqué que « l'école est bloquée depuis quelques mois en attendant le Conseil d'administration. Mais le corps enseignants et les étudiants avaient des préoccupations puisque cela fait un an qu'il n'y a pas cours. Il est donc question pour nous de démarrer les activités de clôture de l'année 2016-2017 pour que, quel que soit la décision prise au Conseil d'administration qu'on puisse sereinement commencer la nouvelle année ».

Pour Dhyl Ibinga, Coordinateur général AJEV dans le 5e arrondissement de Libreville, « un symbole comme IAI, le voir dans cet état était peu commode. L'établissement était dans de hautes herbes. On a procédé au désherbage, au rafraichissement de la peinture de la barrière et de plusieurs bâtiments. Mais, le problème doit être réglé de manière globale. Nous, on apporte notre contribution, l'essentiel est que les cours puissent reprendre dans un environnement sain ». Cet environnement sain justement, les étudiants ont hâte de le retrouver sur le plan académique. Après une année blanche.

Si l'action de l'AJEV reste salutaire, Guy Rostan Nana, président du Comité des Etudiants, a rappelé que cette année académique perdue a été difficilement vécue. « Cette situation est pénible, il est difficile de la décrire. Cela a beaucoup plus d'impact sur notre avenir, sur notre carrière, en termes d'expérience académique. Sur le plan social et familial, c'était vraiment éprouvant. Et jusque-là, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. On ne sait pas encore ce que nous réserve l'avenir ».

L'Institut Africain d'Informatique (IAI) est une école inter-États basée à Libreville, Gabon. Il a été créé en janvier 1971 au Tchad. Ses états membres sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, la république du Congo, le Gabon, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le Togo. Cependant, une crise financière touche l'établissement depuis sept (7) ans. « Il accumule à ce jour 10 mois d'arriérés de salaire. À cela s'ajoute le non versement des cotisations sociales des agents. Sur 11 Etats membres qui composent l'IAI, seuls 4 Etats à savoir le Niger, le Burkina-Faso, le Togo et le Gabon s'acquittent régulièrement de leurs cotisations. Certains Etats membres tels que la République Centrafrique accumule une dette de l'ordre 600 millions de francs CFA alors que celle du Tchad est évaluée à 300 millions de francs CFA », avait signifié Guy Bertrand Mapangou, ministre gabonais de la Communication, lors d'une réunion interministérielle à Libreville en septembre dernier.