Gabon: MELEN - L'Institution Berthe et Jean fait œuvre de charité au centre de gériatrie de Libreville

Si être humain, c'est se soucier les uns les autres, l'Institution Berthe et Jean le comprend et le pratique si bien. Ce samedi, élèves et responsables administratifs de cet établissement ont rendu visite aux personnes du troisième âge du centre de gériatrie de Melen à Libreville. Apprenants et autorités administratives ont fait œuvre de charité en apportant des vivres pour ces personnes parfois abandonnées à elles-mêmes. Une preuve de solidarité manifestée par les élèves en cette période des fêtes de fin d'année.

Plus que quelques jours Noël et la Saint Sylvestre frapperont à nos portes. Pour faire preuve de solidarité et d'humanisme, l'Institution Berthe et Jean a choisi dessiner le sourire sur les pensionnaires de la gériatrie de Melen à Libreville. Dr Annette Foumangoye, épouse Pradeau, la Directrice du Centre a salué le geste plein d'Amour du prochain. « C'est un sentiment de satisfaction et d'espoir pour l'effort de solidarité qui est entrain d'être transmis à ces élèves. Effort de solidarité envers cette génération des personnes du troisième âge, des personnes démunies. C'est l'Amour du prochain manifesté par nos enfants auprès de ces personnes ... » confesse-t-elle.

Solidarité, esprit de fraternité et de partage sont là quelques mots que Clément Obolo, proviseur de Berthe et Jean, a mis en avant. Ces mots sont des valeurs prônées par la devise de l'établissement qui enseigne : « le Savoir-être et le savoir -faire ». Le pédagogue de formation estime que ses élèves et le corps enseignant essaient d'être utiles à leurs semblables. « Ce geste charitable est l'expression de notre solidarité envers ces personnes. Nous leur avons apporté un peu de soleil, un peu de chaleur et dessiner le sourire sur leurs visages. C'est un bonheur partagé. Comme on le dit si bien, il y a du plaisir à donner qu'à recevoir. C'est ce sentiment qui anime nos élèves et nous » confie le proviseur.

La visite guidée s'impose. La délégation conduite par Clément Obolo doit sillonner les salles. Madame Pradeau fait visiter la délégation tout en expliquant les difficultés auxquelles, cet établissement gériatrique est confronté. Etreinte par l'émotion et la gorge nouée, Nolane Ledaga, élève en Terminale D n'a pu cacher ses sentiments. « Je suis venue. J'ai vu et je suis émue » déclare-t-elle. Pour cette élève, cette visite lui a permis de voir la vie autrement. Un esprit d'humanisme s'est davantage agrandi en elle. « C'est une découverte pour moi. Ce sont souvent des choses qu'on voit à la télévision. J'ai vécu la réalité. Je les ai touchées, ces personnes. J'ai échangé avec elles. En le faisant, on devient de plus en plus humain . Jeunes nous sommes . Vieux nous le serons. Nous avons intérêt et le devoir de prendre soin des personnes du troisième âge » a-t-elle poursuivi pour conclure.

La prière était aussi au cœur de cette visite au centre de gériatrie. La religieuse de l'établissement Berthe et Jean a demandé à Dieu de veiller sur ceux et celles qui s'occupent de ces personnes parfois laissées à l'abandon. Aussi, a-t-elle demandé au Seigneur de prendre soin de chacun d'eux. Le "Notre Père" a couronné les prières.

Entre pédagogie et humanisme, il n'y a qu'un seul pas. L'Institution Berthe et Jean l'a vite affranchi. Par ce geste envers les pensionnaires de la gériatrie de Melen, cet établissement secondaire qui prône l'excellence, invite les uns et les autres à plus de solidarité, de partage et de compassion. Car comme qui dirait « être humain, c'est se soucier aussi les uns les autres ».