Maroc: Le programme d'éducation à l'environnement "Mama Tabiaa" ou "Maman Nature" carbure à l'internet

130.000 enseignants profiteront d'une plate-forme de formation en ligne gratuite

Difficile à croire, pourtant c'est bien une réalité. Vivo Energy Maroc, une entreprise en charge de la distribution et de la commercialisation de carburants et lubrifiants, ainsi que du gaz de pétrole liquéfié a été l'un des trois piliers d'une convention de partenariat dans le cadre de «Mama Tabiaa», un programme d'éducation à l'environnement. Cette convention signée jeudi dernier, met également en scène le ministère de l'Education nationale et la Fondation Zakoura, une association marocaine œuvrant pour le développement humain via l'éducation des enfants, l'employabilité des jeunes et l'autonomisation des femmes.

L'objectif affiché par ce partenariat tripartite est de diffuser ledit programme d'éducation à la protection de l'environnement dans un maximum d'écoles primaires publiques aux quatre coins du Royaume. Afin de concrétiser cette aspiration, une plate-forme de formation en ligne a été lancée. Destinée aux enseignants, elle leur permettra de suivre une formation complète de ce programme à travers des vidéos tutorielles. Accessible gratuitement en tapant l'adresse suivante sur n'importe quel moteur de recherche : www. mamatabiaa.ma, la formation est pareillement mise à disposition de toutes les associations animées par l'envie de sensibiliser les jeunes aux problématiques environnementales.

Selon le ministère de l'Education nationale, un engagement a été pris dans le but d'intégrer le programme dans le cycle primaire et donc d'en faire bénéficier le plus d'élèves possible, mais aussi de faciliter la coordination entre la Fondation Zakoura et les Académie régionales de l'éducation et de la formation. La traduction de cette volonté passera par la mise en avant du programme d'éducation environnementale sur le site du ministère. D'ailleurs, au moment où l'on écrit ces lignes, près 150 écoles primaires publiques auraient d'ores et déjà déployé ce programme, touchant plus de 6.000 enfants entre 8 et 11 ans. Une sensibilisation et un déploiement rendus possibles grâce à l'accompagnement de la Fondation.

Difficile à dire si l'engagement de Vivo Energy Maroc puise son origine dans une envie de redorer l'image écornée des sociétés dont les activités sont liées à l'énergie fossile, l'une des principales causes des problèmes environnementaux d'aujourd'hui, en revanche, l'engagement financier de Vivo Energy Maroc aurait permis de financer le projet et de créer la plateforme Internet. «Le nouvel envol qu'elle prend aujourd'hui à travers la signature de cette convention consacre notre engagement citoyen à contribuer à l'émergence des éco-citoyens du Maroc de demain. Une démarche qui s'inscrit dans les orientations du Royaume à fournir une offre éducative de qualité pour tous», a révélé Asaf V. Sasaoglu, président-directeur général de Vivo Energy Maroc.

Enfin, la plateforme de formation en ligne qui entend devenir la cheville ouvrière du programme d'éducation à l'environnement, lancé en février 2015, verra la mise en place d'une cellule de supervision pour s'assurer du bon déroulement du programme, mais aussi la création d'un comité de pilotage.