Madagascar: Football / Ligue 1 - AS Adema premier leader de la saisonHaja Lucas Rakotondrazaka

L'AS Adema a enregistré le meilleur résultat de la première journée du championnat d'Analamanga de football, première division. Samedi à Betoho (RN2), elle a disposé du promu, l'AS Jet Mada, sur le score de trois buts à zéro.

Grâce à une meilleure différence de buts (+3), elle prend la tête du classement provisoire de la Ligue 1. Toujours samedi, Tana Formation-CFFA a été surpris par CF TFC, un autre promu. Ce dernier l'a emporté un but à rien. Tandis que Fosa Juniors Tana et Mama FC se sont séparé dos-à-dos sur un résultat nul et vierge. Hier, deux rencontres ont clôturé cette première journée.

La CNaPS Sport Tana a déclaré forfait avant son match contre Disciples FC. Et dans le duel des forces de l'ordre, les militaires du Cosfa ont disposé des policiers du COSPN, trois buts à un. Précisons que le duel Elgeco Plus contre l'Uscafoot, dans le cadre de cette première journée, est reporté à une date ultérieure. Et ce, sachant que le double champion d'Analamanga est encore engagé en compétition internationale interclubs actuellement.

La deuxième journée de cette Ligue 1 est prévue pour jeudi et vendredi. Cette fois-ci, le Centre technique national de Carion en sera l'hôte. Au programme, MI20 FC affrontera Fosa Juniors Tana, Disciples FC sera en face de l'AS Jet Mada, la CNaPS Sport Tana sera confronté à l'AS Adema, COSPN fera face à Tana Formation-CFFA et Cosfa à CF TFC.