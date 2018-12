Burkina Faso: Patronat burkinabé - Apollinaire Compaoré officiellement installé

Elu le 25 octobre 2018, à la faveur d'une Assemblée générale (AG) organisée à cet effet, Apollinaire Timpiga Compaoré a été installé, le 15 décembre dernier, dans ses fonctions de président du Conseil national du patronat burkinabè (CNPB) par le président du Faso, représenté par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba.

Aussitôt installé, le nouveau patron des patrons a pris l'engagement de travailler à redorer le blason du patronat burkinabè. Il s'agit de se pencher sur l'emploi des jeunes, le renforcement du dialogue social entre acteurs du secteur privé et le soutien aux Forces de défense et de sécurité (FDS).

Ça y est ! Apollinaire Timpiga Compaoré peut désormais agir en tant que président du Conseil national du patronat Burkinabè (CNPB). Il a été installé dans ses fonctions officielles le 15 décembre dernier, dans la salle polyvalente de Ouaga 2000, par le président du Faso représenté par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba.

Cette cérémonie a aussi marqué l'installation officielle de toutes les instances statutaires de la faîtière des patrons du Burkina Faso. Il s'agit des membres du bureau, des membres du comité statutaire, des présidents d'honneur et des membres d'honneur. Le nouveau bureau a pour ambition de créer un patronat fort.

Pour y arriver, il entend bâtir son mandat autour de plusieurs axes. Il agit de poursuivre la relecture des textes statutaires afin de réorganiser la gestion institutionnelle et fonctionnelle du CNPB, développer une stratégie de communication, de représentation et de plaidoyer pour la défense des intérêts des membres et le développement du secteur privé, développer une offre de services adaptés aux besoins des membres, mettre en œuvre une gestion optimale pour une autonomie financière et une viabilisation du CNPB.

Au cours de son mandat (2018-2023), le nouveau bureau du patronat compte mettre en œuvre trois engagements essentiels afin d'apporter sa contribution au développement économique national et social. Il s'agit notamment de l'emploi des jeunes, du renforcement du dialogue social et du soutien aux Forces de défense et de sécurité (FDS), mises à rude épreuve à cause des attaques armées.

Concernant le premier point, «dès janvier 2019, un programme de formation durable et d'insertion de 8 000 jeunes sera lancé par le patronat, avec la coopération suisse et des entreprises ». Pour la réussite de son mandat, il peut compter sur le gouvernement, a rassuré le Premier ministre Paul Kaba Thieba.

« Dans cette lourde tâche, vous pouvez compter, M. le président, sur le soutien indéfectible de mon gouvernement, très engagé dans la construction d'un secteur privé qui répond aux aspirations de notre économie nationale (compétitive, création, invention, emplois, politique sociale) », a-t-il dit.

Pour lui, Apollinaire Compaoré n'est pas arrivé à la tête du patronat burkinabè par hasard et sa brillante élection est prometteuse pour l'avenir du secteur privé au pays des Hommes intègres.

En rappel, le CNPB a été créé en 1974, dans un élan de solidarité nationale des opérateurs économiques pour soutenir l'effort de guerre du gouvernement, l'ancêtre du Conseil national des entreprises voltaïques (CNEV). Il a été officiellement constitué en association et reconnu en 1976.

Le CNPB en chiffres, c'est 70% du Produit intérieur brut (PIB), plus de deux millions d'employés, plus de 50 000 entreprises dans toutes les régions à potentialité économique du Burkina Faso et hors du pays.