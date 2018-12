Burkina Faso: An III de Roch au pouvoir/ Omar Tapsoba - « Nous n'allons pas nous fier aux sondages non fondés »

Cela fait 3 ans que le président Roch Marc Christian Kaboré est au pouvoir. Les opinions sont partagées quant à la gestion du pays par le président. Mais la population de l'arrondissement 7 de Ouagadougou affirme et réaffirme que le bilan de ses 3 ans de gouvernance est positif.

Au cours d'un grand rassemblement tenu le 15 décembre 2018 au rond-point de la Transition à Ouagadougou, les militants du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) dudit arrondissement ont dit bravo au président Roch Kaboré et lui ont témoigné toute leur reconnaissance.

Point par point et par des tonnerres d'applaudissements et de vuvuzelas, les membres du MPP de l'arrondissement 7 de Ouagadougou ont, le 15 décembre dernier, fait une revue des différentes réalisations menées par le président Roch Kaboré durant ses 3 ans de règne.

« Nous n'allons pas nous fier aux sondages non fondés, mais plutôt aux différentes réalisations sur le terrain. Pour cette gestion du pays, nous attribuons la note de 10/10 à notre président, Roch Marc Christian Kaboré, pour l'énorme travail abattu en seulement 3 ans au pouvoir », a lancé le secrétaire général du MPP de l'arrondissement 7 de Ouagadougou, El Hadj Omar Tapsoba. Selon lui, le bilan, à mi-mandat, est largement positif, car sur tous les plans, beaucoup de réalisations ont été faites.

Malgré le fait qu'il y a eu plusieurs attaques, a-t-il poursuivi, cela n'a pas empêché le président Roch de travailler et de faire développer le Burkina Faso que certains ont eu de la peine à faire pendant 27 ans de règne.

Pour justifier ses propos, le SG a ajouté que la Banque mondiale (BM), dans son rapport annuel publié le 12 décembre 2018, a classé le Burkina, 6e pays en matière de bonne gouvernance sur 38 pays. « Bravo !, mon président Roch Marc Christian Kaboré, pour ton courage et ton abnégation au travail au profit de tous les Burkinabè », s'est-il réjoui.

Et d'indiquer que le président a respecté ses engagements pris lors de son accession au pouvoir. A en croire M. Tapsoba, des routes ont été construites, les écoles n'en parlons pas, les hôpitaux aussi, la justice est une réalité, l'énergie et l'eau, elles, coulent à flots, ainsi que l'économie qui a augmenté.

A la question de savoir ce que le SG pense de l'enquête réalisée par le CGD sur la gouvernance du président Roch Kaboré, celui-ci a signifié que c'est un sondage non fondé et le vrai sondage est celui de la Banque mondiale. Donc, en 2020, le président Roch sera réélu et ce, par un coup K.-O en leur faveur face aux adversaires qu'il trouve très faibles.

Pour sa part, le ministre des Infrastructures, Eric Bougouma, présent à cette cérémonie, a indiqué que la célébration du 3e anniversaire de l'accession du président Roch Marc Christian Kaboré au pouvoir, est une occasion pour les militants du MPP de montrer leur satisfaction quant au travail qui a été fait.

« Osons le dire, a-t-il souligné, le Burkina Faso est devenu un pays plus démocratique et un pays où l'expression n'est plus inquiétée et chacun est libre de s'exprimer ».

« Sous le règne de Roch Marc Christian Kaboré, il n'y a pas de journaliste emprisonné ni de journaliste qui craint pour sa vie à travers ses écrits, juste pour dire que les journalistes sont libres de s'exprimer », a-t-il martelé.

Le ministre a, sous les applaudissements de ces camarades militants, relevé que des réformes ont été faites dans le domaine de la justice, de la promotion et de la protection des droits humains et du renforcement du droit, qui font la fierté de leur parti et de tout le peuple burkinabè.

« Quand on fait le bilan, on voit qu'il y a un motif de grande satisfaction, car les statistiques le montrent à travers les différentes réalisations et les chantiers en cours. Nous sommes fiers de la gouvernance de notre président, si bien que nous réaffirmons notre engagement à son égard pour qu'il continue l'œuvre », s'est-il réjoui.

Le ministre a, par la suite, rassuré la population que beaucoup de choses seront faites dans les jours à venir et qu'il témoigne de l'engagement de leur parti face au terrorisme dont ils savent que les motivations ne sont pas celles du terrorisme classique, mais plutôt une sorte de tentative de déstabilisation et de démoralisation du progrès qui est visible dans le pays.

Notons que cette cérémonie de reconnaissance a aussi été ponctuée par une marche de soutien des militants qui ont sillonné quelques artères de l'arrondissement 7 pour marquer leur soutien au président Roch Marc Christian Kaboré, pour sa bonne gouvernance.