Madagascar: Mode - « Avenue Fashion » dévoile les nouvelles collections « Zara » et « Jennyfer »

En temps de fête les jolies tenues occupent une place prépondérante pour se démarquer, mais où faire de bonnes affaires ?

Les six boutiques « Avenue Fashion » viennent de dévoiler les nouvelles collections « Zara » et « Jennyfer » sur le podium érigé au Jumbo score Ankorondrano samedi. Six mannequins et environ cinq enfants ont égayé le tapis rouge sous les regards ébahis des consommateurs. De la tête aux pieds, chaque modèle a présenté des pièces incontournables pour les penderies des fashionistas.

Tenues de sport, « casual », « working » et bien sûr, tenues de cérémonies pour toute la famille sont disponibles avec une multitude de choix. Et c'est de tous les goûts et de toutes les couleurs, allant des plus classiques aux plus extravagants, mais aussi élégants les unes que les autres. Présent dans tout Tanà depuis l'année dernière, le représentant officiel des deux marques a présenté les dernières-nées des stylistes d'outre-mer, donnant ainsi aux consommateurs l'opportunité de s'octroyer de belles toilettes sans faire de grands déplacements. Etre beau pour les fêtes, une seule adresse à retenir, rendez-vous chez « Avenue Fashion ».