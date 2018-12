Madagascar: Projet Commune numérique - Lancé officiellement dans la région Amoron'i Mania

Le développement numérique se poursuit. Les Communes rurales en bénéficient déjà.

Le secteur numérique figure parmi les plus performants, dans le processus de développement. Plusieurs entités dans diverses régions, adoptent déjà les technologies digitales, pour améliorer leurs services. En effet, le MPTDN (Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique) poursuit ses activités dans le cadre de sa vision « Le Numérique pour tous ». La semaine dernière, c'est la région Amoron'i Mania qui bénéficie désormais du projet « Commune numérique », à l'instar de la région Bongolava. Le lancement officiel s'est déroulé le 14 décembre dernier. D'après les explications, ce grand projet consiste à améliorer l'efficacité des services publics, offerts par les communes bénéficiaires, notamment les communes rurales de Kianja Andrakefina, d'Ilaka Centre, de Fahizay, de Tsarasaotra, d'Andina et de Marosoa. Matériels informatiques, mobiliers de bureaux et de formations ont été attribués aux communes pour la mise en route du projet.

Dématérialisation. Les registres d'état civil, qu'il s'agisse de ceux détenus par les services d'état civil ou par ceux des archives, sont encore manipulés à la main et leur conservation est menacée, dans plusieurs régions. La numérisation des registres est une aubaine technique qui permet de résoudre ce problème. Outre cette nécessité de conservation, la numérisation répond également à deux autres objectifs distincts. D'une part, les services de l'état civil voient dans cette démarche la possibilité d'améliorer le service rendu aux usagers en facilitant la délivrance des actes, comme les demandes d'actes de naissance, les déclarations de décès ou encore les demandes de cartes d'identité nationales, améliorant par la même occasion les conditions de travail par la réduction de la manipulation de registres souvent lourds et encombrants. D'autre part, pour les services des archives départementales ou communales, c'est un moyen de permettre un accès facilité aux registres paroissiaux et d'état civil. Bref, la dématérialisation de ces registres va apporter de grands changements, au niveau de l'Administration publique, qui est déjà sur le point d'entrer dans une nouvelle ère.