Madagascar: Manœuvre dolosive

Tous les coups bas qui abaissaient le débat d'idées au ras des pâquerettes, étaient de mise pour le scrutin du 19 décembre, dans le but de jouer un mauvais tour à l'adversaire.

« Non à toute campagne de dénigrement », avions-nous titré la semaine dernière, face à certaines dérives qui mettaient en péril le climat d'apaisement prôné avant, pendant et après les élections. Midi Madagasikara se réservant alors le droit de refuser toute publication diffamant ou dénigrant l'un ou l'autre candidat au deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous avions alors invité les deux prétendants à la magistrature suprême ainsi que leurs partisans respectifs à se conformer aux principes fondamentaux régissant la campagne électorale. La HCC d'abonder dans ce sens en soulignant dans son communiqué que « la campagne électorale est l'ensemble des opérations de propagande précédant une élection, visant à amener les électeurs à soutenir et à faire voter pour les candidats en compétition dans une élection ».

Le FFKM d'appeler aussi les candidats à faire preuve de retenue et de respect mutuel. Même recommandation de la part de l'Ambassade de France qui, « comme les autres grands partenaires de Madagascar, invite les candidats à mener une campagne respectueuse et centrée sur le débat d'idées ».

Or, les partisans d'un candidat ont récidivé samedi dernier, en faisant paraître dans les colonnes de notre quotidien, une annonce, payante soit dit en passant, qui avait un caractère manifestement diffamatoire contre un candidat. Et ce, en usant d'une manœuvre dolosive qui consistait à transmettre très tard dans la nuit du vendredi (rebelote hier soir), l'annonce incriminée, dans le but inavoué de contourner les balises qu'on a posées pour prévenir d'éventuels dérapages. Piégeant ainsi notre journal qui est tenu de respecter les règles d'éthique et d'équilibre imposés aux médias en période de propagande. En revanche, Midi Madagasikara ne saurait être tenu pour responsable ni même pour coresponsable de la mauvaise foi des uns et/ou de la malhonnêteté intellectuelle des autres.